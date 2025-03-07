"Новая разновидность самоубийств": оккупанты удивили бойцов ВСУ "избушкой на нуле" (видео)

Разбираться, почему бойцам ВС РФ "не сиделось под землей", защитники не стали. Однако, по их оценке, вражеские военные совсем потеряли здравый смысл.

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Российским оккупантам удалось удивить украинских военных. Деталями и видео с поля боя 7 марта поделилась пресс-служба 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Бойцы подчеркнули, что захватчики "потеряли последние остатки здравого смысла". Непосредственно в посадке в зоне боевых действий вражеские военнослужащие возвели небольшое деревянное здание — кухню с бытовой техникой. В бригаде ее в шутку сравнили с "избушкой на курьих ножках" из русских сказок.

"Похоже, это какая-то новая разновидность самоубийства", — отметили в ВСУ.

Однако пилоты беспилотных систем разбираться не стали, чего же оккупантам "не сиделось под землей". Вражескую "халабуду" просто запустили в воздух.

Напомним, в BBC сообщили, что после тяжелой зимы российское наступление ослабло, а Силы обороны пошли в контратаки. В издании привели три причины, почему ситуация на фронте изменилась. Военнослужащий Александр Карпюк объяснил, что вражеским бойцам не удалось оправдать ожидания Кремля.

В Воздушных силах сообщили, что ночью на 7 марта атаку ВС РФ впервые отражали французские истребители Mirage-2000, полученные Украиной всего месяц назад. Также защитники неба привлекали американские самолеты F-16. Фокус собрал все, что известно о последствиях комбинированного удара в регионах.