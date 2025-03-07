"Новая разновидность самоубийств": оккупанты удивили бойцов ВСУ "избушкой на нуле" (видео)
Разбираться, почему бойцам ВС РФ "не сиделось под землей", защитники не стали. Однако, по их оценке, вражеские военные совсем потеряли здравый смысл.
Российским оккупантам удалось удивить украинских военных. Деталями и видео с поля боя 7 марта поделилась пресс-служба 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
Бойцы подчеркнули, что захватчики "потеряли последние остатки здравого смысла". Непосредственно в посадке в зоне боевых действий вражеские военнослужащие возвели небольшое деревянное здание — кухню с бытовой техникой. В бригаде ее в шутку сравнили с "избушкой на курьих ножках" из русских сказок.
"Похоже, это какая-то новая разновидность самоубийства", — отметили в ВСУ.
Однако пилоты беспилотных систем разбираться не стали, чего же оккупантам "не сиделось под землей". Вражескую "халабуду" просто запустили в воздух.
Напомним, в BBC сообщили, что после тяжелой зимы российское наступление ослабло, а Силы обороны пошли в контратаки. В издании привели три причины, почему ситуация на фронте изменилась. Военнослужащий Александр Карпюк объяснил, что вражеским бойцам не удалось оправдать ожидания Кремля.
В Воздушных силах сообщили, что ночью на 7 марта атаку ВС РФ впервые отражали французские истребители Mirage-2000, полученные Украиной всего месяц назад. Также защитники неба привлекали американские самолеты F-16. Фокус собрал все, что известно о последствиях комбинированного удара в регионах.