"Новий різновид самогубств": окупанти здивували бійців ЗСУ "ізбушкою на нулі" (відео)

Розбиратись, чому бійцям ЗС РФ "не сиділось під землею", захисники не стали. Однак, за їхньою оцінкою, ворожі військові зовсім втратили здоровий глузд.

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Російським окупантам вдалося здивувати українських військових. Деталями та відео з поля бою 7 березня поділилась пресслужба 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Бійці підкреслили, що загарбники "втратили останні залишки здорового глузду". Безпосередньо у посадці в зоні бойових дій ворожі військовослужбовці звели невеличку дерев’яну будівлю — кухню з побутовою технікою. У бригаді її жартома порівняли з "ізбушкою на курячих ніжках" з російських казок.

"Схоже, це якийсь новий різновид самогубства", — зауважили у ЗСУ.

Однак пілоти безпілотних систем розбиратися не стали, чого ж окупантам "не сиділось під землею". Ворожу "халабуду" просто запустили у повітря.

Нагадаємо, у BBC повідомили, що після важкої зими російський наступ ослаб, а Сили оборони пішли в контратаки. У виданні навели три причини, чому ситуація на фронті змінилась. Військовослужбовець Олександр Карпюк пояснив, що ворожим бійцям не вдалося виправдати очікування Кремля.

У Повітряних силах повідомили, що вночі на 7 березня атаку ЗС РФ вперше відбивали французькі винищувачі Mirage-2000, отримані Україною лише місяць тому. Також захисники неба залучали американські літаки F-16. Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки комбінованого удару у регіонах.