Закаляют дух и тело: контрактники "18-24" проходят обучение в украинских Карпатах (фото)

Путь воина бригады "Эдельвейс" начинается с гор. Они закаляют дух и тело, наполняют энергией, укрепляют коллектив и испытывают на выносливость.

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Первые новобранцы "непризывного возраста", от 18 до 24 лет, которые подписали контракт с 10 горно-штурмовой бригадой "Эдельвейс", уже отправились покорять вершины. Об этом сообщили в 10 ОГШБр, обнародовал фоторепортаж о подготовке молодых бойцов.

"Горы закаляют дух и тело, наполняют энергией, укрепляют коллектив и испытывают на выносливость", — отметили военные, подчеркнув, что путь воина "Эдельвейса" начинается именно с гор.

В то же время отмечается, что бригада, которая дислоцируется в городе Коломыя, где военнослужащие тренируются и занимаются горной подготовкой, ждет новых мотивированных бойцов.

Напомним, проект МОУ "Контракт 18-24" стартовал в Украине 11 февраля. За год службы добровольцы получат выплату в размере 1 миллиона гривен, кроме зарплаты 120 тысяч гривен в месяц, разрешение на выезд за границу и отсрочку от мобилизации после завершения службы, возможность бесплатно учиться в выбранном заведении высшего образования, получить ипотеку под 0%. Мобилизованные по контракту молодые люди будут служить на передовой на боевых должностях.

По словам представителя Министерства обороны Дмитрия Лазуткина миллион гривен добровольцы будут получать частями: первые 200 тысяч сразу после подписания контракта, следующие 300 тысяч после прохождения пятидневной базовой военной подготовки, и остальные 500 тысяч в день исключения из списков личного состава после завершения контракта.

Экс-начальник штаба 12 бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич 28 февраля прокомментировал контракт для молодежи. Он отметил, что условия контракта несправедливы для военных, которые присоединились к армии в молодом возрасте раньше. Также он считает неправильным, что к проекту привлечены только 6 бригад.