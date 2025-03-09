Загартовують дух і тіло: контрактники "18-24" проходять вишкіл в українських Карпатах (фото)

Шлях воїна бригади "Едельвейс" починається з гір. Вони загартовують дух і тіло, наповнюють енергією, зміцнюють колектив та випробовують на витривалість.

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Перші новобранці "непризовного віку", від 18 до 24 років, які підписали контракт з 10 гірсько-штурмовою бригадою "Едельвейс", вже вирушили підкорювати вершини. Про це повідомили у 10 ОГШБр, оприлюднив фоторепортаж про підготовку молодих бійців.

"Гори загартовують дух і тіло, наповнюють енергією, зміцнюють колектив та випробовують на витривалість", — зазначили військові, наголосивши, що шлях воїна "Едельвейсу" починається саме з гір.

Водночас наголошується, що бригада, яка дислокується у місті Коломия, де військовослужбовці тренуються та займаються гірською підготовкою, чекає на нових вмотивованих бійців.

Нагадаємо, проєкт МОУ "Контракт 18-24" стартував в Україні 11 лютого. За рік служби добровольці отримають виплату в розмірі 1 мільйона гривень, окрім зарплати 120 тисяч гривень на місяць, дозвіл на виїзд за кордон і відстрочку від мобілізації після завершення служби, можливість безплатно навчатися в обраному закладі вищої освіти, отримати іпотеку під 0%. Утім, мобілізовані за контрактом молоді люди служитимуть на передовій на бойових посадах.

За словами речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна мільйон гривень добровольці отримуватимуть частинами: перші 200 тисяч одразу після підписання контракту, наступні 300 тисяч після проходження п'ятиденного базового військового вишколу, і решту 500 тисяч у день вилучення зі списків особового складу після завершення контракту.

Ексначальник штабу 12 бригади Національної гвардії України "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич 28 лютого прокоментував контракт для молоді. Він зазначив, що умови контракту несправедливі для військових, які долучилися до армії в молодому віці раніше. Також він вважає неправильним, що до проєкту залучені лише 6 бригад.