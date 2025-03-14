Красивое пике: росСМИ показали атаку АН-196 "Лютый" на военный полигон РФ в Мулино (видео)

Украинский беспилотник АН-196 "Лютый" беспрепятственно пролетел почти 800 км до российского военного полигона. После этого на глазах солдат ВС РФ он врезался в цель.

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Полигон воинской части Вооруженных сил Российской Федерации, расположенный в городке Мулино Нижегородская область, попал под удар украинского беспилотника самолетного типа. Устройство долетело до цели и при этом ему не помешали средства противовоздушной обороны. О деталях атаки написали в Telegram-канале росСМИ ASTRA.

Сообщение об атаке беспилотника появилось в сети 14 марта. Указано, что событие произошло в этот же день. На видео видно, что при дневном свете беспилотник свободно и беспрепятственно пролетел над зданиями, затем пошел "в пике" и врезался в точку, скрытую двухэтажным корпусом на переднем плане. Вокруг спокойно ходили люди в военной форме, не было слышно сигнала воздушной тревоги или стрельбы средств ПВО.

Авторы сообщения объяснили, что под воздушной атакой оказался полигон 333 Центр военной подготовки ВС РФ: о том, были ли пострадавшие, не известно. В анонимном канале "Око Гора" отмечается, что устройство на видео похоже на АН-196 "Лютый", который находится на вооружении ВСУ.

Удары по РФ — что произошло 14 марта

Утром 14 марта Минобороны РФ отчиталось о сбитии 28 украинских беспилотников, которые угрожали военным целям на российской территории. Указано, что БПЛА обезвреживали в Брянской (15 шт.), Московской (4) областях (на пути к Мулино), а также еще над тремя регионами и над Черным морем. На карте Google maps можно увидеть, что Мулино — почти в 800 км от украинской границы.

Удары по РФ — какое расстояние до полигона в Мулино Фото: Google Maps

РосСМИ ASTRA тем временем рассказало детали о полигоне, по которому мог ударить дрон ВС РФ. Со ссылкой на российские источники указано, что здесь расположен "уникальный объект", который не имеет "аналогов в мире" и имеет размеры 34 на 27 км. Планированием объекта занималась немецкая компания Rheinmetall Defence Electronics еще до наложения санкций. На территории — тренажеры с имитацией поля боя в 3D, физические макеты городов и сел, танкодромы, вододромы и другие тренировочные зоны. В сети также есть информация, что здесь изучают танки Т-72Б3, Т-80, Т-90А, боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, БМП-1КШ, БМД-4. Приблизительная пропускная способность: 1 мотострелковый батальон и 1 танковая рота в день.

Удары по РФ — полигон в Мулино Фото: Из открытых источников Удары по РФ — учебный класс ВС РФ в Мулино Фото: Из открытых источников

Отметим, Фокус писал о ночной атаке дронов по российским целям, которая состоялась в ночь на 14 марта. Граждане РФ пожаловались на прилеты по нефтяному терминалу в Туапсе, также была угроза для военных аэродромов. Кроме того, украинские медиа со ссылкой на источники в СБУ сообщили, что удалось попасть по двум газокомпрессорным станциям в Белгородской области.

Напоминаем, 11 марта состоялась массированная атака более 300 дронов Сил обороны: взрывалось в Москве и Московской области. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, какова причина налета.