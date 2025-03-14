Гарне піке: росЗМІ показали атаку АН-196 "Лютий" на військовий полігон РФ в Муліно (відео)

Український безпілотник АН-196 "Лютий" безперешкодно пролетів майже 800 км до російського військового полігону. Після цього на очах солдатів ЗС РФ він врізався в ціль.

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Полігон військової частини Збройних сил Російської Федерації, розташований у містечку Муліно Нижньогородська область, потрапив під удар українського безпілотника літакового типу. Пристрій долетів до цілі і при цьому йому не завадили засоби протиповітряної оборони. Про деталі атаки написали у Telegram-каналі росЗМІ ASTRA.

Повідомлення про атаку безпілотника з'явилось у мережі вдень 14 березня. Вказано, що подія сталась цього ж дня. На відео бачимо, що при денному світлі безпілотник вільно та безперешкодно пролетів над будівлями, потім пішов "в піке" та врізався у точку, приховану двоповерховим корпусом на передньому плані. Навколо спокійно ходили люди у військовій формі, не було чути сигналу повітряно тривоги чи стрілянини засобів ППО.

Автори допису пояснили, що під повітряною атакою опинився полігон 333 Центр військової підготовки ЗС РФ: про те, чи були постраждалі, не відомо. У анонімному каналі "Око Гора" зауважується, що пристрій на відео схожий на АН-196 "Лютий", який перебуває на озброєнні ЗСУ.

Удари по РФ — що сталось 14 березня

Зранку 14 березня Міноборони РФ відзвітувало про збиття 28 українських безпілотників, які загрожували військовим цілям на російській території. Вказано, що БПЛА знешкоджували у Брянській (15 шт.), Московській (4) областях (на шляху до Муліно), а також ще над трьома регіонами і над Чорним морем. На карті Google maps можна побачити, що Муліно — за майже 800 км від українського кордону.

Удари по РФ - яка відстань до полігону в Муліно Фото: Google Maps

РосЗМІ ASTRA тим часом розповіло деталі про полігон, по якому міг вдарити дрон ЗС РФ. З посиланням на російські джерела вказано, що тут розташовано "унікальний об'єкт", який не має "аналогів у світі" і має розміри 34 на 27 км. Плануванням об'єкта займалась німецька компанія Rheinmetall Defence Electronics ще до накладання санкцій. На території — тренажери з імітацією поля бою в 3D, фізичні макети міст та сіл, танкодроми, вододроми та інші тренувальні зони. У мережі також є інформація, що тут вивчають танки Т-72Б3, Т-80, Т-90А, бойові машини піхоти БМП-2, БМП-3, БМП-1КШ, БМД-4. Приблизна пропускна здатність: 1 мотострілецький батальйон і 1 танкова рота на день.

Удари по РФ - полігон в Муліно Фото: З відкритих джерел Удари по РФ - навчальний клас ЗС РФ в Муліно Фото: З відкритих джерел

Зазначимо, Фокус писав про нічну атаку дронів по російських цілях, яка відбулась в ніч на 14 березня. Громадяни РФ поскаржились на прильоти по нафтовому терміналу в Туапсе, також була загроза для військових аеродромів. Крім того, українські медіа з посиланням на джерела в СБУ повідомили, що вдалось поцілити по двох газокомпресорних станціях в Бєлгородській області.

Нагадуємо, 11 березня відбулась масована атака понад 300 дронів Сил оборони: вибухало в Москві та Московській області. Президент України Володимир Зеленський пояснив, яка причина нальоту.