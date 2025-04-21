"Подумаем и дадим ответ": Путин прокомментировал предложение Украины о запрете ударов (видео)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва услышала предложение Киева о введении моратория на удары по гражданским объектам. Глава Кремля добавил, что там "подумают и ответят" на такое предложение.

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Об этом он заявил во время брифинга журналистам.

По словам лидера РФ, боевые действия возобновились после завершения "пасхального перемирия". Также Путин добавил, что РФ "положительно относится к перемирию, поэтому и выступили с таким предложением".

"Мы всегда говорили, что положительно относимся к таким инициативам, поэтому и выступили с такой инициативой после Пасхи", — сказал российский президент.

В то же время глава Кремля добавил, что заявление Зеленского о ранее объявленном "перемирии" означает о том, что, по его мнению, кто-то "подсказал Киеву" и заговорил о причастности "иностранных кураторов".

"Сейчас мы видим, что в Киеве пытаются перехватить инициативу по расширению в отношении рамок и объектов поражения. Мы, конечно, должны подумать, внимательно все посмотреть и оценить предложение", — сказал Путин, говоря об ударах по гражданской инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что в Кремле сообщили, собираются ли продлевать "пасхальное перемирие". Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не давал "команды" на продление "пасхального перемирия".

Впоследствии стало известно, что в Минобороны РФ объявили о возобновлении боевых действий после перемирия. В военном ведомстве России заявили, что ВСУ якобы нарушили режим тишины и совершили более 4 900 атак с применением артиллерии и беспилотников. В то же время украинские должностные лица сообщали о постоянных нарушениях "режима тишины" со стороны ВС РФ.