"Подумаємо і відповімо": Путін прокоментував пропозицію України про заборону ударів (відео)

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва почула пропозицію Києва щодо запровадження мораторію на удари по цивільних об'єктах. Глава Кремля додав, що там "подумають та дадуть відповідь" на таку пропозицію.

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Про це він заявив під час брифінгу журналістам.

За словами лідера РФ, бойові дії відновилися після завершення "великоднього перемир'я". Також Путін додав, що РФ "позитивно ставиться до перемир'я, тому й виступили з такою пропозицією".

"Ми завжди говорили, що позитивно ставимося до таких ініціатив, тож і виступили з такою ініціативою після Великодня", — сказав російський президент.

Водночас очільник Кремля додав, що заява Зеленського про раніше оголошене "перемир'я" означає про те, що, на його думку, хтось "підказав Києву" та заговорив про причетність "іноземних кураторів"

"Зараз ми бачимо, що в Києві намагаються перехопити ініціативу щодо розширення щодо рамок та об'єктів ураження. Ми, звісно, повинні подумати, уважно все подивитися та оцінити пропозицію", — сказав Путін, говорячи про удари по цивільній інфраструктурі.

Раніше повідомлялося, що в Кремлі повідомили, чи збираються продовжувати "великоднє перемир'я". Прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не давав "команди" на продовження "великоднього перемир'я".

Згодом стало відомо, що в Міноборони РФ оголосили про відновлення бойових дій після перемир'я. У воєнному відомстві Росії заявили, що ЗСУ нібито порушили режим тиші та здійснили понад 4 900 атак із застосуванням артилерії та безпілотників. Водночас українські посадові особи повідомляли про постійні порушенні "режиму тиші" зі сторони ЗС РФ.