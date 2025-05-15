Война дронов без людей: в 3 ОШБр ответили, могут ли беспилотники полностью заменить солдат (видео)

Подполковник Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим "Мосе" Жорин считает, что когда-то в будущем на поле боя могут остаться только дроны и люди, но заменить беспилотниками весь личный состав невозможно.

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Свое мнение военный высказал в интервью OBOZ.UA, опубликованном 14 мая.

Максим Жорин рассказал о роли дронов в современной войне. На видео с 7:45.

"Дроны реально изменили мир войны. Они изменили все правила, которые были до этого, все уставы, все, начиная от маскировки и заканчивая работой групп, техники, инженерно-фортификационных сооружений. Даже расположение командных пунктов — абсолютно все изменилось. И в том числе тактика на поле боя", — отметил Жорин.

По его словам, изменения продолжаются до сих пор, потому что дроны также постоянно меняются и модифицируются. Заместитель командира 3-й ОШБр отметил, что сейчас происходит своеобразная война дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Теоретически я верю в то, что когда-то может наступить время, когда на поле боя останутся только дроны и люди. Я не верю в войну дронов без людей. Это невозможно, потому что территория, на которой находится человек — это территория этого человека. Территория, на которой находится дрон — это не территория дрона", — пояснил военнослужащий.

Он добавил, что со временем дроны и люди будут иметь все больший вес на передовой, и благодаря беспилотникам в армии пытаются сокращать количество личного состава. Среди украинских подразделений распространена практика перекладывания на дроны логистику, которая иногда приносит больше потерь, чем пребывание на позициях.

"На позиции все-таки есть место, где можно спрятаться, она замаскирована, то есть она подготовлена. А во время логистики — что-то принести, что-то передать, кого-то эвакуировать — вот тут потери, во время которых ты почти ничего не можешь сделать", — пояснил Жорин.

Дроны в свою очередь могут осуществлять обеспечение, привозить и отвозить необходимые припасы, налаживать связь, и это существенно снижает потери среди личного состава.

"Поэтому дрон будет понемногу уменьшать количество людей, но не заменит человека на поле боя. В это я вообще не верю. А вот то, что он может заменить все другие средства поражения в какой-то перспективе, — думаю, что это реально", — резюмировал военный.

Дроны в ВСУ

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины 15 мая впервые представило дроны Magura V7. Новые украинские морские беспилотники в мае сбили два российских истребителя Су-30.

Генеральный директор Алексей Жулинский в мае рассказывал о созданных в Украине дронах с шестиствольными пушками. Эти ударные БПЛА от 3DTech заряжаются патронами 12 калибра с картечью и используются для сбивания небольших воздушных целей и ликвидации живой силы противника.