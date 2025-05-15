Війна дронів без людей: у 3 ОШБр відповіли, чи можуть безпілотники цілком замінити солдатів (відео)

Підполковник Збройних Сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим "Мосе" Жорін вважає, що колись у майбутньому на полі бою можуть залишитися лише дрони та люди, але замінити безпілотниками весь особовий склад неможливо.

Related video

Свою думку військовий висловив в інтерв'ю OBOZ.UA, опублікованому 14 травня.

Максим Жорін розповів про роль дронів у сучасній війні. На відео з 7:45.

"Дрони реально змінили світ війни. Вони змінили всі правила, які були до цього, всі статути, все, починаючи від маскування і закінчуючи роботою груп, техніки, інженерно-фортифікаційних споруд. Навіть розташування командних пунктів — абсолютно все змінилося. І зокрема тактика на полі бою", — зазначив Жорін.

За його словами, зміни тривають досі, бо дрони також постійно змінюються та модифікуються. Заступник командира 3-ї ОШБр зауважив, що зараз відбувається своєрідна війна дронів і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Теоретично я вірю в те, що колись може настати час, коли на полі бою залишаться тільки дрони та люди. Я не вірю у війну дронів без людей. Це неможливо, тому що територія, на якій знаходиться людина — це територія цієї людини. Територія, на якій знаходиться дрон — це не дрона територія", — пояснив військовослужбовець.

Він додав, що з часом дрони та люди будуть мати все більше ваги на передовій, і завдяки безпілотникам в армії намагаються скорочувати кількість особового складу. Серед українських підрозділів розповсюджена практика перекладання на дрони логістику, яка іноді приносить більше втрат, ніж перебування на позиціях.

"На позиції все-таки є місце, де можна сховатися, вона замаскована, тобто вона підготовлена. А під час логістики — щось принести, щось передати, когось евакуювати — ось тут втрати, під час яких ти майже нічого не можеш зробити", — пояснив Жорін.

Дрони своєю чергою можуть здійснювати забезпечення, привозити та відвозити необхідні припаси, налагоджувати зв'язок, і це суттєво знижує втрати серед особового складу.

"Тому дрон буде потроху зменшувати кількість людей, але не замінить людину на полі бою. В це я взагалі не вірю. А от те, що він може замінити всі інші засоби ураження в якійсь перспективі, — думаю, що це реально", — резюмував військовий.

Дрони в ЗСУ

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України 15 травня вперше представило дрони Magura V7. Нові українські морські безпілотники у травні збили два російські винищувачі Су-30.

Генеральний директор Олексій Жулінський у травні розповідав про створені в Україні дрони з шестиствольними гарматами. Ці ударні БПЛА від 3DTech заряджаються патронами 12 калібру із картеччю та використовуються для збиття невеликих повітряних цілей і ліквідації живої сили противника.