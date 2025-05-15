Такой был на параде в Москве: зенитчики ВСУ сбили дрон с ИИ за 200 тысяч долларов (видео)

Зенитчики 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сбили российский разведывательный БПЛА ZALA Z-20 на Лиманском направлении в Донецкой области. Стоимость этого беспилотного летательного аппарата достигает 200 тысяч долларов. Производитель заявляет, что он оснащен искусственным интеллектом.

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Видео работы зенитчиков опубликовано на странице бригады в Facebook 15 мая.

Военные отметили, что такой БПЛА демонстрировали на параде ко Дню победы в Москве 9 мая.

"Прямо с парада в Москве — на лиманскую землю. Еще одну редкую российскую птичку приземлили зенитчики 63 бригады — ZALA Z-20", — подписала ролик пресс-служба 63-й ОМБр.

В бригаде добавили, что производителями заявлено оснащение этого беспилотника искусственным интеллектом для обнаружения целей, который, впрочем, не спас дрон от уничтожения украинскими бойцами.

Что известно о российском дроне ZALA Z-20

Российский БПЛА ZALA Z-20, по словам производителя, оснащен электродвигателем, имеет увеличенную грузоподъемность и может находиться в воздухе более 6 часов на расстоянии более 100 км от оператора. Его максимальный вес — 17 кг, а размах крыла — 4 000 мм. Вооруженные силы РФ используют этот дрон для разведки и наблюдений.

Российский БПЛА Zala Z-20 используется для разведки Фото: Zala Aero

На официальном сайте Zala Aero отмечается, что бортовой вычислитель ZALA Z-20 использует современные алгоритмы искусственного интеллекта для поиска и идентификации объектов с режимом выбора приоритетных целей.

Напомним, народный депутат и военный Егор Фирсов 14 мая предупредил о нашествии дронов РФ на фронте. По его словам, по сравнению с 2024 годом количество вражеских БПЛА на линии боестолкновения выросло в сотни раз.

Специалист по военной связи Сергей "Флеш" Бескрестнов 6 мая рассказывал, что РФ начала использовать новые дроны, которые могут нести около 3 кг взрывчатки, для ударов по украинским городам.