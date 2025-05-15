Такий був на параді в Москві: зенітники ЗСУ збили дрон з ШІ за 200 тисяч доларів (відео)

Зенітники 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України збили російський розвідувальний БПЛА ZALA Z-20 на Лиманському напрямку в Донецькій області. Вартість цього безпілотного літального апарату сягає 200 тисяч доларів. Виробник заявляє, що він оснащений штучним інтелектом.

Related video

Відео роботи зенітників опубліковане на сторінці бригади у Facebook 15 травня.

Військові зазначили, що такий БПЛА демонстрували на параді до Дня перемоги у Москві 9 травня.

"Прямо з параду в Москві — на лиманську землю. Ще одну рідкісну російську пташку приземлили зенітники 63 бригади — ZALA Z-20", — підписала ролик пресслужба 63-ї ОМБр.

У бригаді додали, що виробниками заявлено оснащення цього безпілотника штучним інтелектом для виявлення цілей, який, утім, не врятував дрон від знищення українськими бійцями.

Що відомо про російський дрон ZALA Z-20

Російський БПЛА ZALA Z-20, за словами виробника, оснащений електродвигуном, має збільшену вантажність та може перебувати в повітрі понад 6 годин на відстані понад 100 км від оператора. Його максимальна вага — 17 кг, а розмах крила — 4 000 мм. Збройні сили РФ використовують цей дрон для розвідки та спостережень.

Російський БПЛА Zala Z-20 використовується для розвідки Фото: Zala Aero

На офіційному сайті Zala Aero зазначається, що бортовий обчислювач ZALA Z-20 використовує сучасні алгоритми штучного інтелекту для пошуку та ідентифікації об'єктів із режимом вибору пріоритетних цілей.

Нагадаємо, народний депутат і військовий Єгор Фірсов 14 травня попередив про навалу дронів РФ на фронті. За його словами, порівняно з 2024 роком кількість ворожих БПЛА на лінії боєзіткнення зросла в сотні разів.

Фахівець із військового зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов 6 травня розповідав, що РФ почала використовувати нові дрони, які можуть нести близько 3 кг вибухівки, для ударів по українських містах.