ВСУ поразили завод по производству БПЛА в РФ: Генштаб подтвердил удар (карта)

Силы обороны Украины 15 июня успешно атаковали мощности по производству беспилотных летательных аппаратов в городе Елабуга, что в республике Татарстан Российской Федерации.

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Этот объект военно-промышленного комплекса РФ используется для изготовления, тестирования и запуска ударных дронов. В частности, речь идет о БПЛА, которые атакуют энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины, сообщил Генштаб.

ВСУ атаковали завод в Елабуге Фото: Генштаб ВСУ

В ведомстве подтвердили, что украинские беспилотники достигли района цели. Результаты атаки уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", — говорится в публикации.

Отметим, что в Елабуге расположен российский военный завод, построенный в 2023 году. На нем, в частности, производят ударные дроны "Шахед" и разведывательные дроны типа "Альбатрос".

Удар по Елабуге: что известно

Утром 15 июня в Татарстане объявили режим "Ковер" из-за неизвестных дронов, которые местные жители видели в Чистополе и Елабуге, сообщили российские СМИ. По очевидцев, они услышали грохот, после чего в небо начал подниматься черный дым.

Местные жители также публиковали в соцсетях фотографии дыма над городом и сообщения об эвакуации жителей общежития.

Дым над Елабугой

Напомним, в ночь на 14 июня беспилотники также атаковали "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае и "Новокуйбышевский завод катализаторов" в Самарской области России, которые задействованы в производстве взрывчатых веществ.