ЗСУ уразили завод із виробництва БПЛА в РФ: Генштаб підтвердив удар (карта)

Сили оборони України 15 червня успішно атакували потужності з виробництва безпілотних літальних апаратів у місті Єлабуга, що в республіці Татарстан Російської Федерації.

Related video

Цей об'єкт військово-промислового комплексу РФ використовується для виготовлення, тестування і запуску ударних дронів. Зокрема, йдеться про БПЛА, які атакують енергетичну та цивільну інфраструктуру України, повідомив Генштаб.

ЗСУ атакували завод у Єлабузі Фото: Генштаб ЗСУ

У відомстві підтвердили, що українські безпілотники досягли району цілі. Результати атаки уточнюються.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати військово-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України", — ідеться в публікації.

Зазначимо, що в Єлабузі розташований російський військовий завод, побудований 2023 року. На ньому, зокрема, виробляють ударні дрони "Шахед" і розвідувальні дрони типу "Альбатрос".

Удар по Єлабузі: що відомо

Уранці 15 червня в Татарстані оголосили режим "Ковер" через невідомі дрони, які місцеві жителі бачили в Чистополі та Єлабузі, повідомили російські ЗМІ. За словами очевидців, вони почули гуркіт, після чого в небо почав здійматися чорний дим.

Місцеві жителі також публікували в соцмережах фотографії диму над містом і повідомлення про евакуацію мешканців гуртожитку.

Дим над Єлабугою

Нагадаємо, в ніч на 14 червня безпілотники також атакували "Невинномиський Азот" у Ставропольському краї та "Новокуйбишевський завод каталізаторів" у Самарській області Росії, які задіяні у виробництві вибухових речовин.