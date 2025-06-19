"Ракета зашла на цель": эксперт рассказал, как РФ атаковала Киев и какую новую тактику использует

Россия целенаправленно ударила по многоэтажкам в Киеве во время атаки 17 июня. В частности, в дом в Соломенском районе попала высокоточная ракета Х-101.

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Военный эксперт Олег Жданов утверждает, что ракета, которая атаковала жилой дом, зашла на цель, четко сверху, прошив все этажи до подвала. По его словам, именно на это и запрограммирована Х-101. Об этом он рассказал в интервью "Главреду".

"Киевская девятиэтажка, жителей которой убила Россия, была разрушена прямым попаданием ракеты Х-101, а это — высокоточная ракета. Россияне рвали на себе рубашку и доказывали, что у Х-101 круговое отклонение не более 10 метров. То есть это высокоточная ракета, которая не боится РЭБ", — подчеркнул военный эксперт.

Олег Жданов, в частности, считает целенаправленным попадание "Шахеда" в жилую многоэтажку на Позняках. Ведь, говорит он, Россия имеет карты, хорошо знает расположение домов в столице и четко программирует маршруты "Шахедов". Кроме того, этот удар произошел в центр жилого массива, где рядом нет ни одной промышленной зоны.

Жданов также объяснил, как осуществлялась комбинированная атака РФ на Киев 17 июня. Он говорит, что дроны, которые зафиксировали в Киеве поздно вечером, выполняли роль разведчиков. Они раскрывали ПВО и маневрировали на окраинах столицы, почти не прорываясь в центр.

"Только после этого, в 1:30 произошла волна "Шахедов" на Киев. Тут же прилетели два "Кинжала" — под прикрытием дронов, поскольку наша ПВО работала по БпЛА. Стрелкотня стояла страшная. Один "Кинжал" был сбит системой Patriot, а второй — лег ровно туда, куда его направила Россия", — рассказал Олег Жданов.

Атака на Киев 17 июня: детали

ВС РФ массированно атаковали Киев в ночь на 17 июня дронами типа Shahed и ракетами различных типов. Взрывы раздавались в нескольких районах города, в Киевской городской администрации сообщали о разрушениях в жилом доме в Соломенском районе.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко раскрыл детали удара по многоэтажке в Киеве. Он рассказал, что после удара ракеты девятиэтажка "сложилась" до уровня полутора-двух этажей, под завалами оказались люди. Из-под завалов удалось спасти нескольких пожилых людей.

Журналисты после ночного удара по Киеву показали вид квартиры, в которую попал беспилотник в Дарницком районе. Сын жильцов квартиры в момент попадания прятался в ванной комнате и смог избежать травм, а родители в спальне получили ранения.

В результате атаки на Киев 17 июня погибли 28 человек, 134 пострадали.