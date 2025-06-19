"Ракета зайшла на ціль": експерт розповів, як РФ атакувала Київ і яку нову тактику використовує

Росія цілеспрямовано вдарила по багатоповерхівках в Києві під час атаки 17 червня. Зокрема, у будинок у Солом’янському районі влучила високоточна ракета Х-101.

Related video

Військовий експерт Олег Жданов стверджує, що ракета, яка атакувала житловий будинок, зайшла на ціль, чітко зверху, прошивши всі поверхи до підвалу. За його словами, саме на це і запрограмована Х-101. Про це він розповів в інтерв'ю "Главреду".

"Київська дев’ятиповерхівка, мешканців якої вбила Росія, була зруйнована прямим попаданням ракети Х-101, а це — високоточна ракета. Росіяни рвали на собі сорочку і доводили, що в Х-101 кругове відхилення не більше 10 метрів. Тобто це високоточна ракета, яка не боїться РЕБ", — наголосив військовий експерт.

Олег Жданов, зокрема, вважає цілеспрямованим потрапляння "Шахеда" у житлову багатоповерхівку на Позняках. Адже, каже він, Росія має мапи, добре знає розташування будинків у столиці і чітко програмує маршрути "Шахедів". Окрім того, цей удар стався у центр житлового масиву, де поруч немає жодної промислової зони.

Жданов також пояснив, як здійснювалася комбінована атака РФ на Київ 17 червня. Він каже, що дрони, які зафіксували у Києві пізно ввечері, виконували роль розвідників. Вони розкривали ППО і маневрували на околицях столиці, майже не прориваючись до центру.

"Тільки після цього, о 1:30 сталася хвиля "Шахедів" на Київ. Тут же прилетіли два "Кинджала" — під прикриттям дронів, оскільки наша ППО працювала по БпЛА. Стрілкотня стояла страшна. Один "Кинджал" був збитий системою Patriot, а другий — ліг рівно туди, куди його направила Росія", — розповів Олег Жданов.

Атака на Київ 17 червня: деталі

ЗС РФ масовано атакували Київ у ніч на 17 червня дронами типу Shahed і ракетами різних типів. Вибухи лунали у кількох районах міста, у Київській міській адміністрації повідомляли про руйнування в житловому будинку у Солом'янському районі.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розкрив деталі удару по багатоповерхівці в Києві. Він розповів, що після удару ракети дев'ятиповерхівка "склалася" до рівня півтора-двох поверхів, під завалами опинилися люди. З-під завалів вдалося врятувати кількох літніх людей.

Журналісти після нічного удару по Києву показали вигляд квартири, в яку поцілив безпілотник у Дарницькому районі. Син мешканців квартири в момент влучання ховався у ванній кімнаті та зміг уникнути травм, а батьки у спальні отримали поранення.

Внаслідок атаки на Київ 17 червня загинуло 28 людей, 134 постраждали.