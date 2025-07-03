В оккупированном Луганске взорвали бывшего "мэра" Пилавова, — росСМИ (фото)
В центре Луганска утром 1 июля прогремел взрыв. Российские медиа пишут, что в результате инцидента погиб бывший так называемый "мэр" оккупированного города.
Российское пропагандистское информационное агентство ТАСС пишет со ссылкой на оперативные службы, что погибший — бывший "мэр" Луганска Манолис Пилавов.
В оккупационной администрации по состоянию на 13:00 сообщали об одном погибшем и трех пострадавших в результате взрыва в центре Луганска. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии.
Напомним, в ночь на 1 июля ВСУ ударили по оккупированному Луганску. Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко сообщал о поражении логистики оккупантов, а мониторинговые Telegram-каналы уточняли, что удар был нанесен по нефтехранилищу.
Фокус 1 июля писал, как атака ВСУ на нефтебазу в Луганске повлияет на возможности оккупантов на фронте.
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