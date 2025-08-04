Деградация ВКС: может ли стратегическая авиация РФ потерять боеспособность (фото)

В соцсетях и медиа распространяется информация о том, что после масштабной украинской атаки в рамках операции «Паутина» 1 июня 2025 года Россия якобы едва ли не потеряла боеспособность своей стратегической авиации.

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Подобные заявления появились после публикации Telegram-сообщества "Крымский ветер", которое сослалось на мнения неназванных западных аналитических центров. В частности, утверждалось, что к 2027 году Россия вынуждена "будет сворачивать дальнюю авиацию" или безвозвратно потеряет ее компоненту. А каждый вылет стратегических бомбардировщиков ускоряет процесс деградации, иными словами — вскоре Воздушно-космические силы (ВКС) РФ будут вынуждены полностью отказаться от дальних бомбардировщиков.

Публикация сообщества "Крымский ветер" Фото: Крымский ветер

Однако такая версия не соответствует фактам. Как отмечают аналитики Defense Express, что в этом в сообщении содержится ряд существенных фактологических неточностей.

Согласно официальной информации СБУ, в ходе операции "Паутина" были поражены 40 самолетов дальней авиации, что составляет около 34% от имеющегося флота. Однако эта цифра охватывает не только Ту-95МС и Ту-22М3, но также самолеты А-50 и другие типы воздушных судов.

Оценки Международного института стратегических исследований (IISS) подтверждают поражение 14 бомбардировщиков, при этом еще 7 считаются возможно поврежденными. Таким образом у страны-агрессора якобы осталось всего 16 ракетоносцев Ту-95МС.

Оценки по потерям стратегической авиации РФ по итогам операции "Паутина"

Вместе с тем по данным Воздушных сил Украины и открытых источников, с 1 июня по 4 августа 2025 года российская стратегическая авиация совершила не менее 10 вылетов с баз "Энгельс" и "Оленья" в европейской части РФ. Это указывает на продолжение регулярного применения Ту-95МС и Ту-22М3 для нанесения ударов по Украине.

"То есть нет особых оснований заявлять, что теперь выполнение массированных ракетных ударов по нашей стране у россиян "висит" на дальневосточных аэродромах", — отмечают аналитики.

Кроме того, нет подтвержденных заявлений со стороны экспертов CSIS или RUSI о том, что Россия к 2027 году может прекратить использование стратегических бомбардировщиков. Поэтому несмотря на ограниченный ресурс российской стратегической авиации, данные об отказе от нее являются не более чем спекуляцией.

Операция "Паутина"

1 июня 2025 года Украина нанесла беспрецедентный удар по аэродромам стратегической авиации Российской Федерации. Операция, получившая кодовое название "Паутина", была организована СБУ и стала результатом более чем полутора лет скрытной подготовки, продемонстрировав принципиально новый уровень возможностей украинских спецслужб.

Одновременно были поражены четыре российских аэродрома: "Белая", "Дягилево", "Иваново" и "Оленья" Эти базы используются для размещения стратегических бомбардировщиков, в том числе Ту-95, Ту-160 и Ту-22М3, а также воздушных заправщиков и самолетов ДРЛОиУ А-50.

Удар был нанесен с помощью 117 FPV-дронов, которые запускались из грузовиков. В результате часть авиации получила критические повреждения — восстановление либо невозможно, либо экономически нецелесообразно. А ущерб, нанесенный противнику, по предварительной оценке, превысил 7 миллиардов долларов США.

Кадры операции "Паутина" Фото: СБУ

Напомним, после проведенной СБУ операции "Паутина", которая уничтожила ряд российских военных самолетов, в РФ начали активное строительство защитных сооружений на авиабазах. В Курской области По меньшей мере возвели 10 укрепленных бункеров с грунтовым покрытием, 12 бетонных сооружений бункерного типа без грунтового покрытия и 8 зданий ангарного типа.

В конце января два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили длительный патрульный полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. По мнению военных аналитиков, 11-часовой полет продемонстрировал не только технические возможности этих ракетоносцев, но и их роль в стратегии ядерного сдерживания в Арктике.