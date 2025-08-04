Деградація ПКС: чи може стратегічна авіація РФ втратити боєздатність (фото)

У соцмережах і медіа поширюється інформація про те, що після масштабної української атаки в рамках операції "Павутина" 1 червня 2025 року Росія нібито ледь не втратила боєздатність своєї стратегічної авіації.

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Такі заяви з'явилися після публікації Telegram-спільноти "Кримський вітер", яка послалася на думки неназваних західних аналітичних центрів. Зокрема, стверджувалося, що до 2027 року Росія змушена "буде згортати дальню авіацію" або безповоротно втратить її компонент. А кожен виліт стратегічних бомбардувальників прискорює процес деградації, інакше кажучи — незабаром Повітряно-космічні сили (ПКС) РФ будуть змушені повністю відмовитися від дальніх бомбардувальників.

Публікація спільноти "Кримський вітер" Фото: Крымский ветер

Однак така версія не відповідає фактам. Як зазначають аналітики Defense Express, у цьому повідомленні міститься низка суттєвих фактологічних неточностей.

Згідно з офіційною інформацією СБУ, під час операції "Павутина" було уражено 40 літаків дальньої авіації, що становить близько 34% від наявного флоту. Однак ця цифра охоплює не тільки Ту-95МС і Ту-22М3, а також літаки А-50 та інші типи повітряних суден.

Оцінки Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) підтверджують ураження 14 бомбардувальників, при цьому ще 7 вважаються можливо пошкодженими. Таким чином у країни-агресора нібито залишилося всього 16 ракетоносців Ту-95МС.

Оцінки щодо втрат стратегічної авіації РФ за підсумками операції "Павутина"

Водночас, за даними Повітряних сил України та відкритих джерел, з 1 червня до 4 серпня 2025 року російська стратегічна авіація здійснила щонайменше 10 вильотів із баз "Енгельс" і "Оленья" в європейській частині РФ. Це вказує на продовження регулярного застосування Ту-95МС і Ту-22М3 для завдвання ударів по Україні.

"Тобто немає особливих підстав заявляти, що тепер виконання масованих ракетних ударів по нашій країні у росіян "висить" на далекосхідних аеродромах", — зазначають аналітики.

Крім того, немає підтверджених заяв з боку експертів CSIS або RUSI про те, що Росія до 2027 року може припинити використання стратегічних бомбардувальників. Тому попри обмежений ресурс російської стратегічної авіації, дані про відмову від неї є не більше ніж спекуляцією.

Операція "Павутина"

1 червня 2025 року Україна завдала безпрецедентного удару по аеродромах стратегічної авіації Російської Федерації. Операція, що отримала кодову назву "Павутина", була організована СБУ і стала результатом більш ніж півтора року потайної підготовки, продемонструвавши принципово новий рівень можливостей українських спецслужб.

Одночасно були вражені чотири російські аеродроми: "Біла", "Дягилево", "Іваново" та "Оленья" Ці бази використовуються для розміщення стратегічних бомбардувальників, зокрема Ту-95, Ту-160 і Ту-22М3, а також повітряних заправників і літаків ДРЛВ А-50.

Удар було завдано за допомогою 117 FPV-дронів, які запускалися з вантажівок. У результаті частина авіації отримала критичні пошкодження — відновлення або неможливе, або економічно недоцільне. А збитки, завдані противнику, за попередньою оцінкою, перевищили 7 мільярдів доларів США.

Кадри операції "Павутина" Фото: СБУ

Нагадаємо, після проведеної СБУ операції "Павутина", яка знищила низку російських військових літаків, у РФ почали активне будівництво захисних споруд на авіабазах. У Курській області щонайменше звели 10 укріплених бункерів із ґрунтовим покриттям, 12 бетонних споруд бункерного типу без ґрунтового покриття та 8 будівель ангарного типу.

Наприкінці січня два російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 виконали тривалий патрульний політ над нейтральними водами Північного Льодовитого океану. На думку військових аналітиків, 11-годинний політ продемонстрував не тільки технічні можливості цих ракетоносців, а і їхню роль у стратегії ядерного стримування в Арктиці.