Преодолевает 600 км: в Судане создали новый барражирующий боеприпас Safaroog

Safaroog оснащен автопилотом на базе искусственного интеллекта SNAP-5. Он может управляться с помощью катапульты и развивать скорость до 200 км/ч.

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В Судане военно-промышленная корпорация презентовала новый барражирующий боеприпас Safaroog. Он уже состоит на вооружении Судана, а также им заинтересовались покупатели с Ближнего Востока. Об этом пишет издание Janes.

БпЛА имеет длину 2,88 м и высоту 0,91 м, размах крыльев — 3,3 м. Он имеет бензиновый двигатель объемом 342 куб. см, питающий двухлопастный толкающий винт. Суданский боеприпас получил крейсерскую скорость 160 км/ч и максимальную скорость 200 км/ч.

Дальность полета Safaroog составляет 300-600 км, а продолжительность — 2,5-4,5 часа. Крейсерская высота составляет 3048 метров, а потолок — 4572 метра, говорится в статье.

Новый барражирующий боеприпас Safaroog производства Судан

С максимальным взлетным весом 120 кг, БПЛА может нести полезную нагрузку 40 кг с 16 литрами топлива, 30 кг с 25 литрами и 20 кг с 40 литрами. На портале уточнили, что запускать барражирующий боеприпас можно с помощью катапульты (если небольшая полезная нагрузка "плюс" топлив) или с пневматической пусковой установки.

Боеприпас Safaroog

Safaroog оснащен автопилотом на базе искусственного интеллекта SNAP-5, системой глобальной навигационной спутниковой службы (GNSS)/инерциальной навигационной системой и алгоритмом противодействия помехам. Дальность его связи составляет 600 км.

Современные боеприпасы — детали

Отметим, Фокус писал о современных барражирующих боеприпасах, которые используют ВС РФ. Например, концерн "Калашников" начал поставки оккупантам новые дроны-камикадзе "КУБ-2". Им можно поражать личный состав, стартовые позиции комплексов с БПЛА, вертолетные площадки, небронированную и легкобронированную технику.

Кроме того, российские военные оснастили барражирующий боеприпас "Ланцет" новой боевой частью с увеличенным зарядом взрывчатки. На ударный дрон противник установил советскую противотанковую мину ПТМ-3.

Еще один вариант этого вида средств поражения — боеприпас "Бандероль", которым РФ ударила по югу Украины уже примерно 20 раз. Это нечто среднее между БпЛА и крылатой ракетой: снаряд летит к цели на скорости до 500 км/ч.

Напомним, что украинская компания IRV создала наземный роботизированный комплекс (НРК) "Каракурт". Он может дистанционно запускать одновременно несколько дронов.

Украина провела успешные испытания ракеты "Рута" от производителя Destinus. Компания выделила ее низкую стоимость, хорошую скорость и возможность вертикальной посадки.