Долає 600 км: в Судані створили новий баражуючий боєприпас Safaroog

Safaroog оснащений автопілотом на базі штучного інтелекту SNAP-5. Він може керуватися за допомогою катапульти та розвивати швидкість до 200 км/год.

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У Судані військово-промислова корпорація презентувала новий баражуючий боєприпас Safaroog. Він уже перебуває на озброєнні Судану, а також ним зацікавилися покупці з Близького Сходу. Про це пише видання Janes.

БпЛА має довжину 2,88 м і висоту 0,91 м, розмах крил — 3,3 м. Він має бензиновий двигун об'ємом 342 куб. см, що живить дволопатевий штовхаючий гвинт, що забезпечує крейсерську швидкість 160 км/год і максимальну швидкість 200 км/год.

Дальність польоту Safaroog складає 300–600 км, а тривалість — 2,5–4,5 години. Крейсерська висота становить 3048 метрів, а стеля — 4572 метри, ідеться у статті.

Новий баражуючий боєприпас Safaroog виробництва Судан

З максимальною злітною вагою 120 кг, БПЛА може нести корисне навантаження 40 кг з 16 літрами палива, 30 кг з 25 літрами та 20 кг з 40 літрами. Запускати баражувальний боєприпас можна за допомогою катапульти (при невеликому корисному навантаженні "плюс" паливо) або з пневматичної пускової установки, уточнили на порталі.

Боєприпас Safaroog

Safaroog оснащений автопілотом на базі штучного інтелекту SNAP-5, системою глобальної навігаційної супутникової служби (GNSS)/інерціальною навігаційною системою та алгоритмом протидії перешкодам. Дальність його зв'язку становить 600 км.

Сучасні боєприпаси — деталі

Зазначимо, Фокус писав про сучасні баражувальні боєприпаси, які використовують ЗС РФ. Наприклад, концерн "Калашников" почав поставки окупантам нові дрони-камікадзе "КУБ-2". Ним можна уражати особовий склад, стартові позиції комплексів із БПЛА, вертолітні майданчики, неброньовану та легкоброньовану техніку.

Крім того, російські військові оснастили баражувальний боєприпас "Ланцет" новою бойовою частиною зі збільшеним зарядом вибухівки. На ударний дрон противник встановив радянську протитанкову міну ПТМ-3.

Ще один варіант цього виду засобів ураження — боєприпас "Бандероль", яким РФ вдарила по півдню України вже приблизно 20 разів. Це щось середнє між БпЛА та крилатою ракетою: снаряд летить до цілі на швидкості до 500 км/год.

Нагадаємо, що українська компанія IRV створила наземний роботизований комплекс (НРК) "Каракурт". Він може дистанційно запускати одночасно кілька дронів.

Україна провела успішні випробування ракети "Рута" від виробника Destinus. Компанія виділила її низьку вартість, хорошу швидкість і можливість вертикальної посадки.