Более 6 млн тонн нефти в год: Генштаб подтвердил удар по Афипскому НПЗ в России

Силы обороны Украины успешно атаковали важные военные объекты на территории РФ. Подтверждено поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода, имеющего стратегическое значение для России.

Related video

Украинские военные нанесли серии точных ударов по важным объектам на территории России, которые задействованы в ведении войны против Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Среди пораженных целей — Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Его годовая мощность составляет 6,25 млн тонн, что равняется примерно 2,1% от общего объема нефтепереработки в России. В результате удара беспилотников на предприятии возник пожар, который охватил технологическую установку переработки газа и газового конденсата.

Боевую операцию провели подразделения Главного управления разведки Министерства обороны и Сил беспилотных систем ВСУ.

Кроме того, атакован еще ряд важных военных объектов РФ. Данные о результатах этих ударов пока уточняются.

В Генштабе отмечают, что удары по российской военной инфраструктуре будут продолжаться до тех пор, пока РФ не прекратит вооруженную агрессию. Украинские силы обороны продолжают системно использовать все законные средства для защиты государства и народа от преступных действий Кремля.

Удар по НПЗ в России 7 августа: что известно

Напомним, в результате ночной атаки воздушных средств поражения загорелся "Афипский нефтеперерабатывающий завод" в Краснодарском крае. Получила повреждения установка совместной переработки газа и газоконденсата. Аналитики называют пораженную установку СПГК одной из ключевых частей этой системы.

Атаки на НПЗ в РФ и последствия

В России 22 июля беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В результате попадания на территории предприятия произошел пожар.

5 августа сообщалось, что Рязанский НПЗ, принадлежащий нефтяной компании "Роснефть", остановил примерно половину перерабатывающих мощностей из-за атаки БПЛА. Были остановлены две установки первичной переработки нефти — УППН-3 мощностью 8600 тонн в сутки и УППН-4 мощностью 11 400 тонн в сутки.

Ранее украинские дроны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Из-за повреждения одной из важнейших перерабатывающих установок на НПЗ вынуждены были остановить работу.