Понад 6 млн тонн нафти на рік: Генштаб підтвердив удар по Афіпському НПЗ у Росії

Сили оборони України успішно атакували важливі військові об’єкти на території РФ. Підтверджено ураження Афіпського нафтопереробного заводу, що має стратегічне значення для Росії.

Українські військові завдали серії точних ударів по важливих об'єктах на території Росії, які задіяні у веденні війни проти України. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Серед уражених цілей — Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Його річна потужність становить 6,25 млн тонн, що дорівнює приблизно 2,1% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. Внаслідок удару безпілотників на підприємстві виникла пожежа, яка охопила технологічну установку перероблення газу та газового конденсату.

Бойову операцію провели підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони та Сил безпілотних систем ЗСУ.

Крім того, атаковано ще низку важливих військових об'єктів РФ. Дані щодо результатів цих ударів наразі уточнюються.

У Генштабі наголошують, що удари по російській військовій інфраструктурі триватимуть доти, доки РФ не припинить збройну агресію. Українські сили оборони продовжують системно використовувати всі законні засоби для захисту держави та народу від злочинних дій Кремля.

Удар по НПЗ в Росії 7 серпня: що відомо

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки повітряних засобів ураження загорівся "Афіпський нафтопереробний завод" у Краснодарському краї. Отримала пошкодження установка спільної переробки газу та газоконденсату. Аналітики називають уражену установку СПГК однією з ключових частин цієї системи.

Атаки на НПЗ у РФ і наслідки

В Росії 22 липня безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод. Внаслідок влучання на території підприємства сталася пожежа.

5 серпня повідомлялося, що Рязанський НПЗ, що належить нафтовій компанії "Роснефть", зупинив приблизно половину переробних потужностей через атаку БпЛА. Були зупинені дві установки первинного перероблювання нафти — УППН-3 потужністю 8600 тонн на добу і УППН-4 потужністю 11 400 тонн на добу.

Раніше українські дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод. Через пошкодження однієї з найважливіших переробних установок на НПЗ змушені були зупинити роботу.