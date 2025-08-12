Невидимы для БПЛА: минометчики ВСУ показали использование специальных укреплений (видео)

Украинские военные продемонстрировали работу 82-мм миномета из специально обустроенной закрытой огневой позиции с раздвижным укрытием. Такое инженерное решение стало результатом перехода российско-украинской войны к позиционному характеру.

В сети появились кадры боевой работы украинских минометчиков на передовой. На опубликованном видео видно, как расчет готовит миномет к стрельбе, открывая крышу укрытия, которая отъезжает назад по направляющим. Конструкция оснащена колесиками и требует ручной поддержки при работе.

Расчет производит лишь несколько выстрелов, после чего быстро закрывает крышу, снижая риск поражения ответным огнем.

По мнению аналитиков Defense Express, на кадрах видна хорошо подготовленная позиция, которая обеспечивает защиту и маскировку — особенно важные в условиях массового применения БПЛА, позволяющих быстро выявлять цели и наводить огонь.

И хотя укрытие вряд ли выдержит прямое попадание артиллерийского снаряда, его основная задача — скрыть миномет от обнаружения.

Эксперты также отмечают, что Ранее мобильность считалась ключевым фактором выживания минометных расчетов, что стимулировало разработку самоходных систем. Однако с ростом роли дронов и закреплением фронта этот подход стал слишком опасным. Аналогичные тенденции наблюдаются и в артиллерии, где высокомобильные орудия все чаще заменяются работой с подготовленных закрытых позиций.

Закрытые укрытия используются обеими сторонами конфликта уже длительное время, добавили аналитики. В этих условиях преимущество получили прицепные гаубицы, которые легче разместить на подобных позициях, что объясняет феномен, известный как «парадокс САУ».

Напомним, в мае бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ продемонстрировали работу трофейной артиллерийской системы «Нона-К» по позициям российских войск. Эти пушки калибра 120 мм были захвачены украинскими силами у противника в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

В марте пресс-служба Третьей штурмовой бригады ВСУ опубликовала видео, на котором запечатлена стрельба из редкого советского 240-мм миномета М-240. Обозреватели Defense Express выясняли, каким образом советские раритеты и боекомплекты к ним попали в украинские подразделения.