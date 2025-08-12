Невидимі для БПЛА: мінометники ЗСУ показали використання спеціальних укріплень (відео)

Українські військові продемонстрували роботу 82-мм міномета зі спеціально облаштованої закритої вогневої позиції з розсувним укриттям. Таке інженерне рішення стало результатом переходу російсько-української війни до позиційного характеру.

У мережі з'явилися кадри бойової роботи українських мінометників на передовій. На опублікованому відео видно, як розрахунок готує міномет до стрільби, відкриваючи дах укриття, який від'їжджає назад по напрямних. Конструкція оснащена коліщатками та потребує ручної підтримки під час роботи.

Розрахунок робить лише кілька пострілів, після чого швидко закриває дах, знижуючи ризик ураження вогнем у відповідь.

На думку аналітиків Defense Express, на кадрах видно добре підготовлену позицію, яка забезпечує захист і маскування, що є особливо важливими в умовах масового застосування БПЛА, які дають змогу швидко виявляти цілі та наводити вогонь.

І хоча укриття навряд чи витримає пряме попадання артилерійського снаряда, його основне завдання — приховати міномет від виявлення.

Експерти також зазначають, що раніше мобільність вважалася ключовим фактором виживання мінометних розрахунків, що стимулювало розробку самохідних систем. Однак зі зростанням ролі дронів і закріпленням фронту цей підхід став занадто небезпечним. Аналогічні тенденції спостерігаються і в артилерії, де високомобільні знаряддя дедалі частіше замінюються роботою з підготовлених закритих позицій.

Закриті укриття використовуються обома сторонами конфлікту вже тривалий час, додали аналітики. У цих умовах перевагу отримали причіпні гаубиці, які легше розмістити на подібних позиціях, що пояснює феномен, відомий як "парадокс САУ".

Нагадаємо, у травні бійці 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ продемонстрували роботу трофейної артилерійської системи "Нона-К" по позиціях російських військ. Ці гармати калібру 120 мм були захоплені українськими силами в противника в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

У березні пресслужба Третьої штурмової бригади ЗСУ опублікувала відео, на якому зафільмовано стрільбу з рідкісного радянського 240-мм міномета М-240. Оглядачі Defense Express з'ясовували, яким чином радянські раритети і боєкомплекти до них потрапили в українські підрозділи.