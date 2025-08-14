ВС РФ прошли 1 км в Днепропетровской области: аналитики об изменениях в четырех точках фронта

Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наступление на восточном фронте и отодвинули украинские позиции на расстояние около километра в четырех точках линии боев. Враг сумел пройти вглубь Днепропетровской области, преодолев одно поле возле административной границы.

Линия фронта сместилась в Днепропетровской и Донецкой областях, говорится в Telegram-канале проекта DeepState. Аналитики назвали четыре населенных пункта, возле которых заметили продвижение ВС РФ.

Новопавловское направление. На данном отрезке фронта россияне имеют успехи возле села Январское, сообщили на DeepState. На карте боевых действий видим, что ВС РФ прошли полями около 1 км и отдалились от административной границы Донецкой и Днепропетровской области. Также заметно два "языка" российских позиций, которые охватывают серую зону возле населенных пунктов Мирное-Перестройка-Комар.

Наступление РФ — ситуация в Днепропетровской области 14 августа Фото: DeepState

Покровское направление. Аналитики заметили изменения на линии боев восточнее Покровска и прорыва под Добропольем. Согласно данным DeepState, россияне продвинулись на 2,5 км возле села Полтавка и движутся западнее Константиновки в сторону Дружковки.

Наступление РФ — ситуация Покровск-Доброполье 14 августа Фото: DeepState

Другие направления продвижения ВС РФ — возле села Майского на Краматорском направлении (прошли около 1 км в сторону Константиновки) и Малиновки-Полтавки (на Новопавловском), говорится в заметке DeepState.

Наступление РФ — ситуация на Новопавловском направлении 14 августа Фото: DeepState Наступление РФ — ситуация на Краматорском направлении 14 августа Фото: DeepState

Информации об изменениях в местности рядом с Добропольем DeepState не публиковало.

Наступление РФ — детали

Генштаб ВСУ утром 14 августа отчитался о ситуации на линии фронта и сообщил на Facebook о наибольшем количестве атак ВС РФ на Покровском направлении — 56 шт. На втором месте по количеству российских штурмов — Лиманское и Новопавловское: по 14, указано в отчете.

Отметим, 11 августа аналитики DeepState сообщили о прорыве ВС РФ между Добропольем и Константиновкой. На карте боевых действий к северу от Покровска появились два тонких выступления длиной около 10 км. Впоследствии представители командования заявили, что ничего серьезного не произошло: российские диверсанты прошли вглубь украинских позиций, но их вскоре обезвредят.

12 августа 1 корпус Нацгвардии сообщил о передислокации на Покровское направление. За сутки подразделение проинформировало, что начало операцию и обезвредило более двух десятков россиян, которые прорвались под Добропольем.

Напоминаем, 14 августа представитель командования заявил об улучшении ситуации под Добропольем и Покровском. Между тем сутками ранее немецкий обозреватель Юлиан Рьопке описал, какими могут быть последствия прорыва РФ на восточном фронте.