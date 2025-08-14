ЗС РФ пройшли 1 км у Дніпропетровській області: аналітики про зміни у чотирьох точках фронту

Збройні сили Російської Федерації продовжили наступ на східному фронті та відсунули українські позиції на відстань близько кілометра у чотирьох точках лінії боїв. Ворог зумів пройти вглиб Дніпропетровської області, здолавши одне поле біля адміністративної межі.

Лінія фронту змістилась у Дніпропетровській та Донецькій областях, ідеться у Telegram-каналі проєкту DeepState. Аналітики назвали чотири населені пункти, біля яких помітили просування ЗС РФ.

Новопавлівський напрямок. На даному відтинку фронту росіяни мають успіхи біля села Январське (Січневе), повідомили на DeepState. На карті бойових дій бачимо, що ЗС РФ пройшли полями близько 1 км та віддалились від адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської області. Також помітно два "язики" російських позицій, які охоплюють сіру зону біля населених пунктів Мирне-Перебудова-Комар.

Покровський напрямок. Аналітики помітили зміни на лінії боїв східніше Покровська та прориву ЗС РФ під Добропіллям. Згідно з даними DeepState, росіяни просунулись на 2,5 км біля села Полтавка та рухаються західніше Костянтинівки у бік Дружківки.

Інші напрямки просування ЗС РФ — біля села Майського на Краматорському напрямку (пройшли близько 1 км у бік Костянтинівки) та Малинівки-Полтавки (на Новопавлівському), ідеться у дописі DeepState.

Інформації про зміни у місцевості поруч з Добропіллям DeepState не публікувало.

Наступ РФ — деталі

Генштаб ЗСУ зранку 14 серпня відзвітував про ситуацію на лінії фронту та повідомив на Facebook про найбільшу кількість атак ЗС РФ на Покровському напрямку — 56 шт. На другому місці за кількістю російських штурмів — Лиманське та Новопавлівське: по 14, вказано у звіті.

Зазначимо, 11 серпня аналітики DeepState повідомили про прорив ЗС РФ між Добропіллям та Костянтинівкою. На карті бойових дій на північ від Покровська з'явились два тонких виступи довжиною близько 10 км. Згодом представники командування заявили, що нічого серйозного не сталось: російські диверсанти пройшли вглиб українських позицій, але їх незабаром знешкодять.

12 серпня 1 корпус Нацгвардії повідомив про передислокацію на Покровський напрямок. За добу підрозділ проінформував, що почав операцію та знешкодив більш як два десятки росіян, які прорвались під Добропіллям.

Нагадуємо, 14 серпня речник командування заявив про покращення ситуації під Добропіллям та Покровськом. Тим часом добою раніше німецький оглядач Юліан Рьопке описав, якими можуть бути наслідки прориву РФ на східному фронті.