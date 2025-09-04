Массовый побег зеков в Луганской области: 300 российских штурмовиков исчезли с полигона, — росСМИ

В оккупированной Луганской области сообщили о чрезвычайной ситуации. По данным российских источников, несколько сотен заключенных, которых ранее завербовали в войска РФ, сбежали с полигона.

Как пишут российские Z-каналы, на территории так называемой "ЛНР" из лагеря исчезло около 300 человек, завербованных в штурмовые подразделения.

"Максимальное внимание! С полигона в "ЛНР" сбежали около 300 штурмовиков. Все из исправительных колоний. По оружию ничего не могу сказать. Но максимальное внимание!!! Предупредите всех по максимуму", — говорится в одном из сообщений.

Сообщение в Telegram Фото: Скриншот

Хотя официальных подтверждений этого факта пока нет, информация уже вызвала панику в пропагандистских пабликах. Известно, что подобные побеги среди завербованных ранее уже случались.

Российская практика использования осужденных в боевых действиях началась массово еще в 2022 году. Тогда ЧВК "Вагнер" предлагала заключенным амнистию и выплаты в обмен на участие в войне. После мятежа и гибели Пригожина эту схему полностью переняло Министерство обороны РФ.

