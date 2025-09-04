Масова втеча зеків у Луганській області: 300 російських штурмовиків зникли з полігону, – росЗМІ

В окупованій Луганщині повідомили про надзвичайну ситуацію. За даними російських джерел, кілька сотень ув’язнених, яких раніше завербували у війська РФ, втекли з полігону.

Як пишуть російські Z-канали, на території так званої "ЛНР" з табору зникло приблизно 300 осіб, завербованих у штурмові підрозділи.

"Максимальна увага! З полігону в "ЛНР" втекли близько 300 штурмовиків. Усі з виправних колоній. Щодо зброї нічого не можу сказати. Але максимальна увага!!! Попередьте всіх по максимуму", – йдеться в одному з повідомлень.

Повідомлення у Telegram Фото: Скриншот

Хоча офіційних підтверджень цього факту наразі немає, інформація вже викликала паніку в пропагандистських пабліках. Відомо, що подібні втечі серед завербованих раніше вже траплялися.

Російська практика використання засуджених у бойових діях почалася масово ще у 2022 році. Тоді ПВК "Вагнер" пропонувала ув’язненим амністію та виплати в обмін на участь у війні. Після заколоту та загибелі Пригожина цю схему повністю перейняло Міністерство оборони РФ.

