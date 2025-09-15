"Искандер" в Калининграде и бомбы в Арктике: ВС РФ задействовали ОТРК и Ту-95 на "Запад-2025" (видео)

Во время военных учений "Запад-2025" Вооруженные силы Российской Федерации показали свои возможности для наземных ударов "Искандеров" по Европе и для охоты на атомные субмарины в Арктике. Для удара по субмарине комплексно работали Ту-95 и вертолеты.

Во время учений отработали работу ракетных комплексов для пуска баллистики по наземным целям и действия авиации Северного флота для охоты на подводные лодки, свидетельствует серия видео с "Запад-2025" в канале росСМИ ТАСС и российского Минобороны.

Учения Запад-2025 — тренировка работы Североморского флота и Ту-95

На видео ТАСС видим во всех деталях успешную имитацию удара по атомной подводной лодке (АПЛ). На первых кадрах — бомбардировщик Ту-95 и патрульный самолет для борьбы с субмаринами Ilyushin Il-38. Кроме того, к маневрам привлекли вертолеты Ка-29. Российские военные продемонстрировали, как выслеживают морскую подводную цель, а затем сбрасывают средства поражения — две ракеты на парашютах и около четырех бомб, выпадающих из вертолета. Последние кадры показывают, что роль субмарины "противника" выполняла, вероятно, подводная лодка К-335 "Гепард" проекта 971 "Акула-III".

"Морская авиация Северного флота на учениях "Запад-2025" уничтожила АПЛ "противника", — написало ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Между тем российское командование показало кадры работы ОТРК "Искандер-М". Событие произошло в Калининградской области — регионе, зажатом двумя странами-членами НАТО (Польша и Литва). Отмечается, что состоялись "электронные пуски" по условному "противнику". На видео — кадры зарядки ракеты, работа операторов, подготовка ракеты к пуску.

Учения Запад-2025 — тренировка работы ОТРК "Искандер-М"

Учения Запад-2025 — детали

Отметим, Фокус писал о других деталях учений "Запад-2025". Выяснилось, что 14 сентября ВС РФ показало пуск ракеты "Циркон" морского базирования, способные достать до наземных и морских целей на расстоянии 1000 км. Согласно видео российского Минобороны отработал фрегат "Адмирал Головко". Согласно данным Reuters, также работали самолеты Су-34.

Между тем 13 сентября сообщество "КиберБорошно" подтвердило, что ОТРК "Искандер" действительно появились в Калининграде. Согласно данным OSINT-аналитиков, комплексы установили на полигоне возле населенного пункта Кудрявцево и они могут долететь до стран Балтии, Польши, Швеции, Германии.

В августе на портале Defence24 подсчитали, что осенью РФ проведет в Беларуси не одни маневры "Запад-2025", а шесть: начали с тренировок ОДКБ в первые дни сентября.

Напоминаем, 15 сентября Reuters сообщило о прибытии военных США в Беларусь. Кроме того, медиа рассказали, что армии Беларусь и РФ отрабатывают ядерный удар и атаки на страну-члена НАТО.