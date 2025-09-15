"Искандер" в Калінінграді й бомби в Арктиці: ЗС РФ задіяли ОТРК й Ту-95 на "Запад-2025" (відео)

Під час військових навчань "Запад-2025" Збройні сили Російської Федерації показали свої можливості для наземних ударів "Іскандерів" по Європі та для полювання на атомні субмарини в Арктиці. Для удару по субмарині комплексно працювали Ту-95 та гелікоптери.

Під час навчань відпрацювали роботу ракетних комплексів для пуску балістики по наземних цілях та дії авіації Північного флоту для полювання на підводні човни, свідчить серія відео з "Запад-2025" у каналі росЗМІ ТАСС та російського Міноборони.

Навчання Запад-2025 - тренування роботи Півінчного флоту та Ту-95

На відео ТАСС бачимо в усіх деталях успішну імітацію удару по атомному підводному човну (АПЧ). На перших кадрах — бомбардувальник Ту-95 та патрульний літак для боротьби з субмаринами Ilyushin Il-38. Крім того, до маневрів долучили гелікоптери Ка-29. Російські військові продемонстрували, як вистежують морську підводну ціль, а потім скидають засоби ураження — дві ракети на парашутах та близько чотирьох бомби, які випадають з вертольота. Останні кадри показують, що роль субмарини "противника" виконував, ймовірно, підводний човен К-335 "Гепард" проєкту 971 "Акула-III".

"Морська авіація Північного флоту на навчаннях "Запад-2025" знищила АПЧ "противника", — написало ТАСС з посиланням на Міноборони РФ.

Тим часом російське командування показало кадри роботи ОТРК "Искандер-М". Подія сталась у Калінінградській області — регіоні, затиснутому двома країнами-членами НАТО (Польща та Литва). Наголошується, що відбулись "електронні пуски" по умовному "противнику". На відео — кадри заряджання ракети, робота операторів, підготовка ракети до пуску.

Навчання Запад-2025 - тренування роботи ОТРК "Искандер-М"

Навчання Запад-2025 — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інші деталі навчань "Запад-2025". З'ясувалось, що 14 вересня ЗС РФ показало пуск ракети "Циркон" морського базування, здатні дістати до наземних та морських цілей на відстані 1000 км. Згідно з відео російського Міноборони відпрацював фрегат "Адмірал Головко". Згідно з даними Reuters, також працювали літаки Су-34.

Тим часом 13 вересня спільнота "КіберБорошно" підтвердила, що ОТРК "Искандер" дійсно з'явились у Калінінграді. Згідно з даними OSINT-аналітиків, комплекси встановили на полігоні біля населеного пункту Кудрявцево і вони можуть долетіти до країн Балтії, Польщі, Швеції, Німеччини.

У серпні на порталі Defence24 підрахували, що восени РФ проведе у Білорусі на одні маневри "Запад-2025", а шість: почали з тренувань ОДКБ у перші дні вересня.

Нагадуємо, 15 вересня Reuters повідомило про прибуття військових США у Білорусь. Крім того, медіа розповіли, що армії Білорусь та РФ відпрацьовують ядерний удар та атаки на країну-члена НАТО.