OSINTеры показали прототип ракеты "Фламинго": розовый "нос" и похожа на "Стриж", — (фото)

Один из первых вариантов ракеты FP-5 "Фламинго" действительно был раскрашен в розовый цвет. Со временем средство поражения, несущее почти пол тонны взрывчатки на расстояние 3 тыс. км вглубь Российской Федерации, стало выглядеть иначе.

Прототип "Фламинго" до половины раскрасили розовым, свидетельствует фотография, которую опубликовали в Telegram-канале OSINTеров "Киберборошно". Видим, что часть средства поражения, до воздухозаборника, розовая, как перья у птицы фламинго, другая часть — черная. Кроме того, прототип ощутимо меньше реального изделия, длиной 10-12 метров.

Фотография OSINTерів появилась днем 19 сентября — через месяц после первых изображений от журналиста Associated Press Ефрема Лукацкого. Автор поста отметил, что теперь уже разрешается показать, как выглядел первый вариант. Ракету показали группе неизвестных людей, среди них минимум один военный (на фото справа). Кто-то из присутствующих держит в руках синий лист, похожий на рекламный буклет: видим размытые строки, вероятно, с описанием устройства. Перед зрителями — розово-черный прототип ракеты "Фламинго", в три раза меньше 10-метровой настоящей ракеты. К корпусу изделия пристроили полупрозрачные пластиковые крылья, которые на реальном оружии стали шестиметровыми.

"Уже можно, поэтому вот вам фото маленького "Фламинго", — написали OSINTеры "Киберборошны".

Из лаконичного текста не ясно, это макет (чтобы показать общую идею), или прототип (имеет определенный функционал реального изделия).

Ракета "Фламинго" — детали

Характеристики ракеты FP-5 "Фламинго" — дальность 3 тыс. км, размеры — длина 10-12 м и размах крыльев 6 м, общий вес — 1 тыс. кг, боевая часть — 350 кг взрывчатки, точность — 14 м. Аналитики исследовали форму средства поражения и заметили, что она несколько похожа на советский БпЛА-разведчик Ту-141 "Стриж", а также на немецкую ракету-снаряд V-1 и американские аналоги MGM-1 Matador и др.

Отметим, "Фламинго" — украинская крылатая ракета, о которой стало известно в конце августа 2025 года. Впоследствии Associated Press и другие медиа пообщались с представителями компании-производителя. Выяснилось, что средство поражения создала компания Fire Point, которая, кроме того, производит ударные дальнобойные беспилотники FP-1. Руководитель Fire Point и сотрудники рассказали несколько историй, которые бы объяснили, почему ракету назвали птичьим именем. Обнародовали четыре версии: или пошутили или ошиблись, или не хватило краски, поэтому раскрасили розовым, потому что для чествования сотрудниц, работающих на заводе.

Напоминаем, в августе российские OSINTеры попытались выяснить по видео из цеха FirePoint, где расположен завод по изготовлению ракет "Фламинго".