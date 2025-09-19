OSINTери показали прототип ракети "Фламінго": рожевий "ніс" і схожа на "Стриж", — (фото)

Один з перших варіантів ракети FP-5 "Фламінго" дійсно був розфарбований у рожевий колір. Згодом засіб ураження, який несе майже пів тонни вибухівки на відстань 3 тис. км вглиб Російської Федерації, став виглядати інакше.

Прототип "Фламінго" до половини розфарбували рожевим, свідчить фотографія, яку опублікували у Telegram-каналі OSINTерів "Кіберборошно". Бачимо, що частина засобу ураження, до повітрозабірника, рожева, як пір'я у птахи фламінго, інша частина — чорна. Крім того, прототип відчутно менший за реальний виріб, довжиною 10-12 метрів.

Фотографія OSINTерів з'явилась вдень 19 вересня — через місяць після перших зображень від журналіста Associated Press Єфрема Лукацького. Автор допису зауважив, що тепер вже дозволяється показати, який мав вигляд перший варіант. Ракету показали групі невідомих людей, серед них мінімум один військовий (на фото справа). Хтось з присутніх тримає в руках синій аркуш, схожий на рекламний буклет: бачимо розмиті рядки, ймовірно, з описом пристрою. Перед глядачами — рожево-чорний прототип ракети "Фламінго", утричі менший за 10-метрову справжню ракету. До корпусу виробу прилаштували напівпрозорі пластикові крила, які на реальній зброї стали шестиметровими.

"Вже можна, тому ось вам фото маленького "Фламінго", — написали OSINTери "Кіберборошна".

З лаконічного тексту не ясно, чи це макет (щоб показати загальну ідею), чи прототип (має певний функціонал реального виробу).

Ракета "Фламінго" — деталі

Характеристики ракети FP-5 "Фламінго" — дальність 3 тис. км, розміри — довжина 10-12 м і розмах крил 6 м, загальна вага — 1 тис. кг, бойова частина — 350 кг вибухівки, точність — 14 м. Аналітики дослідили форму засобу ураження й помітили, що вона дещо схожа на радянський БпЛА-розвідник Ту-141 "Стриж", а також на німецьку ракету-снаряд V-1 та американські аналоги MGM-1 Matador тощо.

Зазначимо, "Фламінго" — українська крилата ракета, про яку стало відомо наприкінці серпня 2025 року. Згодом Associated Press та інші медіа поспілкувались з представниками компанії-виробника. З'ясувалось, що засіб ураження створила компанія Fire Point, яка, крім того, виготовляє ударні далекобійні безпілотники FP-1. Керівниця Fire Point та співробітники розповіли кілька історій, які б пояснили, чому ракету назвали пташиним іменем. Оприлюднили чотири версії: або пожартували чи помилились, або не вистачило фарби, тому розфарбували рожевим, бо для вшанування співробітниць, які працюють на заводі.

Нагадуємо, у серпні російські OSINTери спробували з'ясувати по відео з цеху FirePoint, де розташований завод з виготовлення ракет "Фламінго".