Украинские "Соколы" сбивали российские Х-101: Воздушные силы показали кадры ночного боя (видео)

Воздушные силы ВСУ обнародовали кадры своей боевой работы во время массированной российской атаки в ночь на 20 сентября. Большую часть вражеских ракет Х-101 сбили истребители F-16.

"Львиная доля сбитых сегодня Х-101 — именно на счету украинских Fighting Falcons", — отметили Воздушные силы. На выложенных кадрах видно, в частности, применение зенитных систем, действия мобильных огневых групп и работу пилотов F-16, которые сбили значительную часть российских крылатых ракет Х-101.

Ранее Воздушные силы сообщали, что во время массированной комбинированной атаки в ночь на 20 сентября сбили и подавили 583 цели. Однако были зафиксированы попадания баллистических, крылатых ракет и 23 ударных беспилотников на нескольких локациях.

Напомним, в ночь на 20 сентября россияне нанесли комбинированный удар по территории Украины. Враг применял ударные беспилотники, а также ракеты воздушного и наземного базирования.

В Днепре российская ракета попала в многоэтажку. На обнародованном в сети видео можно увидеть, как ракета быстро несется в небе и попадает в жилую застройку, происходит мощный взрыв.

Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак впоследствии сообщал, что количество пострадавших от удара РФ в Днепре достигло 30, было известно об одном погибшем. Повреждения получили около 40 домов.

Также Фокус писал, что россияне ударили по складам "АТБ" в Днепре. По словам горожан, дым от сильного пожара был виден из разных районов.