Українські "Соколи" збивали російські Х-101: Повітряні сили показали кадри нічного бою (відео)

Повітряні сили ЗСУ оприлюднили кадри своєї бойової роботи під час масованої російської атаки у ніч на 20 вересня. Більшу частину ворожих ракет Х-101 збили винищувачі F-16.

«Левова частка збитих сьогодні Х-101 – саме на рахунку українських Fighting Falcons», – зауважили Повітряні сили. На викладених кадрах видно, зокрема, застосування зенітних систем, дії мобільних вогневих груп та роботу пілотів F-16, які збили значну частину російських крилатих ракет Х-101.

Раніше Повітряні сили повідомляли, що під час масованої комбінованої атаки у ніч на 20 вересня збили та подавили 583 цілі. Проте були зафіксовані влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних безпілотників на кількох локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня росіяни завдали комбінованого удару по території України. Ворог застосовував ударні безпілотники, а також ракети повітряного та наземного базування.

У Дніпрі російська ракета влучила у багатоповерхівку. На оприлюдненому у мережі відео можна побачити, як ракета швидко несеться у небі та влучає у житлову забудову, стається потужний вибух.

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак згодом повідомляв, що кількість постраждалих від удару РФ у Дніпрі сягнула 30, було відомо про одного загиблого. Пошкоджень зазнали близько 40 будинків.

Також Фокус писав, що росіяни вдарили по складах "АТБ" у Дніпрі. За словами містян, дим від сильної пожежі було видно з різних районів.