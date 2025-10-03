Увидели случайно: над военной базой в Бельгии во время тестирования систем обнаружили рой дронов

Над военной базой в бельгийском Эльзенборне 3 октября случайно заметили 15 неизвестных дронов во время испытания оборудования для наблюдения. База расположена в нескольких километрах от границы с Германией.

Инцидент с дронами в Бельгии произошел около 1:45, сообщает 3 октября общественный вещатель фламандского сообщества VRT. Офис министра обороны Бельгии Тео Франкена подтвердил, что неизвестные беспилотники пролетели над базой в Эзльзенборне. Военные начали расследование этого случая.

Военная база в Эльзенборне занимает площадь 28 квадратных метров и используется как тренировочный лагерь. В защищенной зоне базы проходят стрелковые учения.

Корреспондент медиа по военным вопросам Йенс Франсен рассказал, что во время инцидента на базе тестировали систему обнаружения беспилотников.

"Система смогла обнаружить дроны. Считается, что они пролетели из Бельгии через границу в Германию. Там их также увидела полиция в маленьком городке Дюрен", — рассказал корреспондент.

Пока неизвестно, откуда и с какой целью были запущены БПЛА. Расследование инцидента продолжается.

Дроны в Европе: что известно

10 сентября Польша впервые сбивала "Шахеды" ВС РФ в своем воздушном пространстве.

В ночь на 22 сентября неизвестные дроны заметили над военной базой во Франции. В ведомственной военной делегации департамента Марна заявили, что это были небольшие беспилотники, а не такие, которые используют военные.

Также вечером 22 сентября неопознанные дроны долетели до Дании и Норвегии. В аэропорту Копенгагена отменили все рейсы, а после обнаружения БПЛА над военной зоной крепости Акерсхус в Осло задержали двух граждан Сингапура.

Местные СМИ писали, что 23 сентября в Германии зафиксировали рой дронов над критическими объектами. Власти предполагают, что они могли шпионить за критической инфраструктурой.