Побачили випадково: над військовою базою в Бельгії під час тестування систем виявили рій дронів

Над військовою базою в бельгійському Ельзенборні 3 жовтня випадково помітили 15 невідомих дронів під час випробування обладнання для спостереження. База розташована за кілька кілометрів від кордону з Німеччиною.

Інцидент із дронами в Бельгії стався приблизно о 1:45, повідомляє 3 жовтня суспільний мовник фламандської спільноти VRT. Офіс міністра оборони Бельгії Тео Франкена підтвердив, що невідомі безпілотники пролетіли над базою в Езльзенборні. Військові почали розслідування цього випадку.

Військова база в Ельзенборні займає площу 28 квадратних метрів і використовується як тренувальний табір. У захищеній зоні бази проходять стрілецькі навчання.

Кореспондент медіа з військових питань Єнс Франсен розповів, що під час інциденту на базі тестували систему виявлення безпілотників.

"Система змогла виявити дрони. Вважається, що вони пролетіли з Бельгії через кордон до Німеччини. Там їх також побачила поліція в маленькому містечку Дюрен", — розповів кореспондент.

Наразі невідомо, звідки та з якою метою були запущені БпЛА. Розслідування інциденту триває.

Дрони у Європі: що відомо

10 вересня Польща вперше збивала "Шахеди" ЗС РФ у своєму повітряному просторі.

В ніч на 22 вересня невідомі дрони помітили над військовою базою у Франції. У відомчій військовій делегації департаменту Марна заявили, що це були невеликі безпілотники, а не такі, які використовують військові.

Також ввечері 22 вересня невпізнані дрони долетіли до Данії та Норвегії. В аеропорту Копенгагена скасували всі рейси, а після виявлення БпЛА над військовою зоною фортеці Акерсхус в Осло затримали двох громадян Сінгапура.

Місцеві ЗМІ писали, що 23 вересня в Німеччині зафіксували рій дронів над критичними об'єктами. Влада припускає, що вони могли шпигувати за критичною інфраструктурою.