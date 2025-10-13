ПВО как "швейцарский сыр": чем РФ могла бы противостоять ракетам Tomahawk, — авиаэксперт (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации стянули в Крым все средства противовоздушной обороны, способные сбить ракеты Tomahawk, пояснил авиаэксперт. После этого установки попали под удары Сил обороны Украины, которые в последнее время системно выбивали ПВО на оккупированном полуострове.

Россиянам будет сложно сбивать ракеты "Томагавк", потому что в последнее время они много внимания уделяют защите от дронов ВСУ и пренебрегали противоракетной обороной, пояснил авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире телеканала "Экспресо". Средства, которые могли бы противодействовать таким средствам поражения, отправили в Крым, где их успешно утилизировали украинцы.

Храпчинский ответил на вопрос журналиста, есть ли у ВС РФ средства для противодействия американским "Томагавкам". По словам эксперта, на сегодня такие системы отправлены в Крым, где их уже уничтожили. Другая часть ушла в Московскую и Ленинградскую область, а остальные цели на территории РФ защиты не имеют.

"[Россия] давно не проверяла свои способности систем противоракетной защиты. Система противовоздушной обороны Российской Федерации — это швейцарский сыр, который позволяет нам активно работать и использовать эти дыры для того, чтобы наносить удары по важным объектам", — сказал авиаэксперт.

Кроме проблем с отсутствием ПВО, россияне будут иметь еще определенные проблемы с ракетами "Томагавк". Храпчинский отметил, что сверхнизкая высота траектории существенно усложняет работу противовоздушной обороны ВС РФ. Кроме того, средство поражения можно запрограммировать на поражение 15 целей, но в полете есть возможность перепрограммировать: то есть противник не сможет предсказать, куда же направляется ракета.

"Томагавк" довольно интересная ракета, которая может менять свою точку назначения, условно говоря, ее могут проследить, но не могут проследить точно точку назначения, поэтому это помогает обойти систему ПВО", — прозвучало в эфире.

О возможностях РФ противостоять ракетам "Томагавк" также высказался глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. Чиновник напомнил, что россияне встречались с этими средствами поражения, когда воевали в Сирии на стороне Башара Асада в 2017-18 годах. Американцы запускали "Томагавки" для ударов по войскам Асада, но средства ПВО РФ с ними не справились, подчеркнул Коваленко. Из-за того, что ракета летит низко, им противодействовать должна специальная сеть "РЛС низкого горизонта, мгновенной передачи целеуказаний и синхронизированной работы средств ПВО". Кроме того, их лучше запускать пакетами, которые перегружают "Панцири" и С-400.

Отметим, в октябре президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что размышляет над предоставлением Украине крылатых ракет "Томагавк". Эксперты рассказали о возможностях этого средства поражения: дальность от 900 до 2500 км, скорость до 900 км/ч, вес боевой части до 500 кг. При этом отмечается, что есть проблема с методами пуска: либо с морских платформ (надводные или подводные корабли) или наземные установки "Тифон". Ни первого, ни второго нет у Вооруженных сил Украины: аналитики Defense Express объяснили, что достаточно было бы получить саму пусковые без шасси, поскольку их, потенциально, можно установить на другие машины.

Напоминаем, медиа рассказали о предоставлении Украине разведывательных данных США, тем временем аналитики уточнили, какие данные нужны для пуска "Томагавков". Между тем 13 октября стало известно об ударе СОУ по хранилищам нефтепродуктов в Феодосии: предыдущий состоялся менее недели назад, 7 октября.