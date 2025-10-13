ППО як "швейцарський сир": чим РФ могла б протистояти ракетам Tomahawk, — авіаексперт (відео)

Збройні сили Російської Федерації стягнули до Криму усі засоби протиповітряної оборони, здатні збити ракети Tomahawk, пояснив авіаексперт. Після цього установки потрапили під удари Сил оборони України, які протягом останнього часу системно вибивали ППО на окупованому півострові.

Росіянам буде складно збивати ракети "Томагавк", бо останнім часом вони забагато уваги приділяють захисту від дронів ЗСУ та нехтували протиракетною обороною, пояснив авіаексперт Анатолій Храпчинський в ефірі телеканалу "Експресо". Засоби, які могли б протидіяти таким засобам ураження, відправили в Крим, де їх успішно утилізували українці.

Храпчинський відповів на питання журналіста, чи є у ЗС РФ засоби для протидії американським "Томагавкам". Зі слів експерта, на сьогодні такі системи відправлені в Крим, де їх вже знищили. Інша частина пішла у Московську та Ленінградську область, а решта цілей на території РФ захисту не мають.

"[Росія] давно не перевіряли свої спроможності систем протиракетного захисту. Система протиповітряної оборони Російської Федерації — це є швейцарський сир, який дозволяє нам активно працювати й використовувати ці дірки для того, щоб завдавати ударів по важливих об'єктах", — сказав авіаексперт.

Крім проблем з відсутністю ППО, росіяни матимуть ще певні проблеми з ракетами"Томагавк". Храпчинський зауважив, що наднизька висота траєкторії суттєво ускладнює роботу протиповітряної оборони ЗС РФ. Крім того, засіб ураження можна запрограмувати на ураження 15 цілей, але в польоті є можливість перепрограмувати: тобто противник не зможе передбачити, куди ж прямує ракета.

"Томагавк" доволі цікава ракета, яка може змінювати свою точку призначення, умовно кажучи, її можуть прослідкувати, але не можуть прослідкувати точно точку призначення, тому це допомагає обійти систему ППО", — пролунало в ефірі.

Ракети Томагавк — як її збивати

Щодо можливостей РФ протистояти ракетам "Томагавк" також висловився глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Посадовець нагадав, що росіяни зустрічались з цими засобами ураження, коли воювали у Сирії на боці Башара Асада у 2017-18 роках. Американці запускали "Томагавки" для ударів по військах Асада, але засоби ППО РФ з ними не впорались, наголосив Коваленко. Через те, що ракета летить низько, їм протидіяти повинна спеціальна мережа "РЛС низького горизонту, миттєвої передачі цілевказівок і синхронізованої роботи засобів ППО". Крім того, їх краще запускати пакетами, які перевантажують "Панцирі" та С-400.

Зазначимо, у жовтні президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що міркує над наданням Україні крилатих ракет "Томагавк". Експерти розповіли про можливості цього засобу ураження: дальність від 900 до 2500 км, швидкість до 900 км/год, вага бойової частини до 500 кг. При цьому зауважується, що є проблема з методами пуску: або з морських платформ (надводні або підводні кораблі) або наземні установки "Тифон". Ні першого, ні другого немає у Збройних сил України: аналітики Defense Express пояснили, що досить було б отримати саму пускові без шасі, оскільки їх, потенційно, можна встановити на інші машини.

Нагадуємо, медіа розповіли про надання Україні розвідувальних даних США, тим часом аналітики уточнили, які дані потрібні для пуску "Томагавків". Тим часом 13 жовтня стало відомо про удар СОУ по сховищах нафтопродуктів у Феодосії: попередній відбувся менш як тиждень тому, 7 жовтня.