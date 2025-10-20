Секретная помощь США: как американская разведка наводит удары по России (видео)

Украинские войска имеют "глаза", позволяющие выбирать приоритетные объекты для ударов — в том числе российские нефтеперерабатывающие заводы и энергетическую инфраструктуру — благодаря активной передаче разведданных со стороны Соединенных Штатов Америки. В то же время локализация подвижных групп противовоздушной обороны остаётся сложной задачей и требует отдельной разведывательной работы.

Американцы очень активно помогают Украине с разведданными в ходе подготовки по дальнобойным ударам по объектам на территории Российской Федерации. Об этом рассказал на Radio NV бывший сотрудник и военный эксперт СБУ Иван Ступак.

Иван Ступак о помощи ВСУ американской разведки

По его словам, крупные объекты промышленной инфраструктуры — нефтеперерабатывающие заводы, распределительные подстанции и другие объекты энергетики — зачастую легко идентифицировать: они стоят десятки лет и видны на открытых картах. Это дает планировщикам ударов возможность определить цели, но без дополнительных данных они были бы неэффективными.

Ключевая трудность, которую подчеркивает Ступак, — не в том, чтобы найти сами объекты, а в том, чтобы оценить, где именно в конкретный момент находятся подвижные силы ПВО: мобильные огневые группы, самолеты-перехватчики или легкие одномоторные перехватчики и т.д. Локализация таких средств, считает он, является задачей с "пятью звездочками", так как работа требует оперативных данных и постоянного обмена информацией.

"И очень примитивно эта помощь выглядит так. Украина планирует, например, бить по Ульяновской области Российской Федерации, какая-то там НПЗ или распределительная подстанция. А американцы говорят это не делать, потому что там сейчас различные средства и будет крайне сложно", — сказал Ступак.

Вместо этого американцы предлагают альтернативные цели или обходные маршруты, где вероятность успеха и безопасность миссии выше. По словам эксперта, именно подобные консультации и обмен разведданными повышают результативность ударов.

Отметим, что такой уровень детализации помогает Вооруженным силам Украины принимать оперативные решения и повышает стратегическую ценность ударов по экономической инфраструктуре противника.

Удары по объектам РФ — детали

Напомним, 19 октября в ряде регионов России раздавались взрывы и были закрыты аэропорты из-за атаки беспилотников. В частности, под атакой оказались нефтеперерабатывающий завод в Самарской области и газоперерабатывающий завод в Оренбурге, где были зафиксированы пожары.

Тем временем 2 октября аналитики DeepState в контексте вероятного появления ракет "Томагавк" объяснили, зачем Украине разведанные США. Оказалось, что кроме карты высот и рельефа американцы передают данные о системах ППО РФ, замеченных спутниками. Информация помогла бы средствам поражения обходить российские установки, двигаясь на 40-метровой высоте.

17 октября прогремел взрыв на химическом заводе "Авангард", расположенном в российской Республике Башкортостан. В результате инцидента обрушился один из производственных цехов, где изготавливали нитроцеллюлозу.