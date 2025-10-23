Новый вариант Taurus стал легче на 500 кг: зачем Германия изменила противобункерную ракету (фото)

Во время международной выставки вооружения ADEX 2025 в Южной Корее немецко-шведская компания Taurus Systems показала обновленный вариант ракеты Taurus. Модификация предназначена для истребителей F-35 и KF-21, но его может выдержать и украинский самолет Су-24.

Компания-производитель решила создать меньшую ракету Taurus, поскольку потеряла контракт у заказчика, которому были нужно оружие меньшего размера, рассказали на портале Defense Express. Из-за этого вскоре появится обновленный вариант KASOM (Korean Advanced Stand Off Missile, "Корейская усовершенствованная ракета дистанционного управления"). Объясняется, что средство поражения сделали меньше, чтобы оно помещалось во внутреннем отсеке южнокорейских истребителей KF-21 Boromae.

Аналитики обратили внимание на сообщение пользователя соцсети X (Twitter) с ником Sweet Clay, который опубликовал серию фото с выставки. Пользователь написал, что ракета KEPD и новая ракета KASOM от Taurus появились на Дне профессионалов Сеульского авиасалона.

Ракета Taurus — презентация оружия на выставке в Южной Корее Фото: X (Twitter) Ракета Taurus — как выглядит нос ракеты Фото: X (Twitter)

При этом ракета KASOM от Taurus была представлена только как проект в буклете, поэтому на DE написали, что, вероятно, компания еще занимается разработкой, раз нет макета или прототипа. Впрочем, есть информация о том, чем новая версия будет отличаться от предыдущей:

физические размеры — у Taurus KEPD 350 длина 5,1 м и ширина 1,08 м, а KASOM — 4 м и 0,95 м соответственно;

вес — 1 400 кг против 900 кг;

дальность — более 500 км и более 400 км.

Ракета Taurus - как будет выглядеть вариант KASOM Фото: X (Twitter)

Аналитики добавили, что из-за уменьшенных размеров нового варианта Taurus растут стелс-характеристики самолета-носителя. Вероятно, поэтому Германия решила не покупать старую версию оружия для только что заказанных самолетов F-35A.

"Таким образом сохраняется преимущество малозаметности, чего невозможно достичь с классическим размещением на пилонах", — говорится в статье.

Ракета Taurus — детали

Фокус писал о старой версии ракеты Taurus, которую Украина хотела бы получить с первого года вторжения РФ. Аналитики DE тогда сообщили, что Воздушные силы ВСУ могут запускать это средство поражения с самолетов Су-24. В 2023 году в СМИ появлялись заявления о возможности предоставления ракет Taurus KEPD 350.

Taurus KEPD 350 — крылатая ракета весом 1360 кг (с горючим) и длиной 5,1 м, которая летит с дозвуковой скоростью 1000 км/ч. Назначение ракеты — удары по бункерам и укрепленным зданиям противника, а также мосты и склады боеприпасов.

Весной 2025 года федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, пока не был главой правительства, заявлял, что готов передать ВСУ ракеты Taurus, но позже отказался поддерживать эту идею. Тем временем президент США Дональд Трамп осенью 2025 года пообещал Украине ракеты "Томагавк". После этого аналитики предположили, что таким образом Вашингтон хотел бы надавить на партнеров, чтобы ВСУ получила не "Томагавки", а Taurus.

Напоминаем, в ночь на 21 октября британские ракеты Storm Shadow атаковали завод ВПК в Брянской области РФ. Тем временем президент РФ Владимир Путин принял участие в учениях ядерных сил, показав пуск ракеты "Ярс", которая летит на 11 тыс. км.