Новий варіант Taurus полегшав на 500 кг: навіщо Німеччина змінила протибункерну ракету (фото)

Під час міжнародної виставки озброєння ADEX 2025 у Південній Кореї німецько-шведська компанія Taurus Systems показала оновлений варіант ракети Taurus. Модифікація призначена для винищувачів F-35 та KF-21, але його може витримати й український літак Су-24.

Компанія-виробник вирішила створити меншу ракету Taurus, оскільки втратила контракт у замовника, якому були потрібна зброя меншого розміру, розповіли на порталі Defense Express. Через це незабаром з'явиться оновлений варіант KASOM (Korean Advanced Stand Off Missile, "Корейська вдосконалена ракета дистанційного керування"). Пояснюється, що засіб ураження зробили меншим, щоб він поміщався у внутрішньому відсіку південнокорейських винищувачів KF-21 Boromae.

Аналітики звернули увагу на допис користувача соцмережі X (Twitter) з ніком Sweet Clay, який опублікував серію фото з виставки. Користувач написав, що ракета KEPD та нова ракета KASOM від Taurus з'явились на Дні професіоналів Сеульського авіасалону.

Ракета Taurus - презентація зброї на виставці в Південній Кореї Фото: X (Twitter) Ракета Taurus - як виглядає ніс ракети Фото: X (Twitter)

При цьому ракета KASOM від Taurus була представлена лише як проєкт у буклеті, тому на DE написали, що, ймовірно, компанія ще займається розробкою, раз немає макета чи прототипу. Втім, є інформація про те, чим нова версія відрізнятиметься від попередньої:

фізичні розміри — у Taurus KEPD 350 довжина 5,1 м і ширина 1,08 м, а KASOM — 4 м та 0,95 м відповідно;

вага — 1 400 кг проти 900 кг;

дальність — понад 500 км і понад 400 км.

Ракета Taurus - як виглядатиме варіант KASOM Фото: X (Twitter)

Аналітики додали, що через зменшені розміри нового варіанту Taurus зростають стелс-характеристики літака-носія. Ймовірно, через це Німеччина вирішила не купувати стару версію зброї для щойно замовлених літаків F-35A.

"Таким чином зберігається перевага малопомітності, чого неможливо досягнути з класичним розміщенням на пілонах", — ідеться у статті.

Ракета Taurus — деталі

Фокус писав про стару версію ракети Taurus, яку Україну хотіла б отримати з першого року вторгнення РФ. Аналітики DE тоді повідомили, що Повітряні сили ЗСУ можуть запускати цей засіб ураження з літаків Су-24. У 2023 році у ЗМІ з'являлись заяви про можливість надання ракет Taurus KEPD 350.

Taurus KEPD 350 — крилата ракета вагою 1360 кг (з пальним) та довжиною 5,1 м, яка летить з дозвуковою швидкістю 1000 км/год. Призначення ракети — удари по бункерах та укріплених будівлях противника, а також мости та склади боєприпасів.

Весною 2025 року федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, поки не був головою уряду, заявляв, що готовий передати ЗСУ ракети Taurus, але пізніше відмовився підтримувати цю ідею. Тим часом президент США Дональд Трамп восени 2025 року пообіцяв Україні ракети "Томагавк". Після цього аналітики припустили, що таким чином Вашингтон хотів би натиснути на партнерів, щоб ЗСУ отримала не "Томагавки", а Taurus.

Нагадуємо, в ніч на 21 жовтня британські ракети Storm Shadow атакували завод ВПК у Брянській області РФ. Тим часом президент РФ Володимир Путін взяв участь у навчання ядерних сил, показавши пуск ракети "Ярс", яка летить на 11 тис. км.