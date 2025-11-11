Совместно с Британией: в РФ обвинили Украину в якобы попытке похищения МиГ-31 с ракетой "Кинжал"

Федеральная служба безопасности РФ заявила о якобы планировании совместной украинско-британской операции, которая заключалась в похищении российского истребителя МиГ-31 с аэробаллистической ракетой типа "Кинжал". В РФ заявляют, что Украина и Великобритания планировали "масштабную провокацию" против Кремля.

Российская ФСБ сообщила о якобы успешном предупреждении операции, в ходе которой похищенный истребитель "планировали направить на базу НАТО". Об этом рассказало российское издание "Известия" утром 11 ноября.

В ФСБ сообщили, что сотрудники украинской разведки "пытались завербовать российских летчиков", чтобы те способствовали похищению МиГ-31. Им украинская сторона якобы пообещала взамен денежное вознаграждение в размере 3 миллионов долларов, утверждают россияне.

"По данным спецслужбы, иностранная сторона намеревалась использовать этот инцидент как масштабную провокацию против России", — говорится в сообщении.

Россияне также пишут, что похищенный самолет украинская разведка якобы намеревалась отправить в район военной базы НАТО, расположенной в румынском портовом городе Констанца.

Скриншот | россияне обвинили Украину в попытке похитить МиГ-31

Как пишет российское медиа "ТАСС", в ФСБ заявили о том, что операцию якобы планировало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Куратором в этом действе выступала якобы британская разведка.

Российская сторона пока не раскрывает, какую именно провокацию якобы совместно должны были устроить украинские и британские спецслужбы.

Украинская или британская сторона на момент публикации не комментировали заявлений российской ФСБ.

Стоит напомнить, что МиГ-31К — советский высотный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, который россияне применяют для атак по Украине. Истребитель является носителем гиперзвуковой ракеты типа Х-47М "Кинжал".

Можно ли верить российской стороне

Россияне не впервые обвиняют Украину и Западные спеслужбы в планировании "провокаций" в отношении Кремля. Ранее, в сентябре, пропагандисты РФ совместно с венгерской стороной выдвинули "предупреждение" о том, что Украина якобы готовит операции "под чужим флагом", пытаясь таким образом "втянуть НАТО в российско-украинскую войну", писало издание "Милитарный".

В РФ тогда утверждали, что украинские спеслужбы якобы планировали запустить отремонтированные российские дроны по целям в Польше и Румынии.

Также в апреле этого года россияне инсценировали провокацию в Донецке, сообщив об атаке, чтобы создать Владимиру Путину образ миротворца, рассказывали в ЦПИ.

Напомним, 6 ноября в России обвинили Запад в подготовке теракта на Запорожской атомной электростанции: в ЦПД отреагировали.

Также в сентябре росСМИ писали, что Российская Федерация предупредила Польшу о якобы проникновении диверсионных групп, которые будут угрожать объектам инфраструктуры.