Спільно з Британією: у РФ звинуватили Україну у нібито спробі викрадення МіГ-31 з ракетою "Кинджал"

Федеральна служба безпеки РФ заявила про нібито планування спільної українсько-британської операції, яка полягала у викраденні російського винищувача МіГ-31 з аеробалістичною ракетою типу "Кинджал". У РФ заявляють, що Україна та Велика Британія планували "масштабну провокацію" проти Кремля.

Російська ФСБ повідомила про нібито успішне попередження операції, в ході якої викрадений винищувач "планували направити до бази НАТО". Про це розповіло російське видання "Известия" вранці 11 листопада.

У ФСБ повідомили, що співробітники української розвідки "намагалися завербувати російських льотчиків", аби ті сприяли викраденню МіГ-31. Їм українська сторона нібито пообіцяла натомість грошову винагороду у розмірі 3 мільйонів доларів, стверджують росіяни.

"За даними спецслужби, іноземна сторона мала намір використовувати цей інцидент як масштабну провокацію проти Росії", — йдеться у повідомленні.

Росіяни також пишуть, що викрадений літак українська розвідка нібито мала наміри відправити у район військової бази НАТО, розташованої у румунському портовому місті Констанца.

Скриншот | росіяни звинуватили Україну у спробі викрасти МіГ-31

Як пише російське медіа "ТАСС", у ФСБ заявили про те, що операцію нібито планувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Куратором у цьому дійстві виступала нібито британська розвідка.

Російська сторона наразі не розкриває, яку саме провокацію нібито спільно мали влаштувати українські та британські спецслужби.

Українська чи британська сторона на момент публікації не коментували заяв російської ФСБ.

Варто нагадати, що МіГ-31К — радянський висотний винищувач-перехоплювач дальнього радіусу дії, який росіяни застосовують для атак по Україні. Винищувач є носієм гіперзвукової ракети типу Х-47М "Кинджал".

Чи можна вірити російській стороні

Росіяни не вперше звинувачують Україну та Західні спеслужби у плануванні "провокацій" щодо Кремля. Раніше, у вересні, пропагандисти РФ спільно з угорською стороною висунули "попередження" про те, що Україна нібито готує операції "під чужим прапором", намагаючись у такий спосіб "втягнути НАТО у російсько-українську війну", писало видання "Мілітарний".

У РФ тоді стверджували, що українські спеслужби начебто планували запустити відремонтовані російські дрони по цілях у Польщі та Румунії.

Також у квітні цього року росіяни інсценували провокацію у Донецьку, повідомивши про атаку, аби створити Володимиру Путіну образ миротворця, розповідали у ЦПД.

Нагадаємо, 6 листопада у Росії звинуватили Захід у підготовленні теракту на Запорізькій атомній електростанції: у ЦПД відреагували.

Також у вересні росЗМІ писали, що Російська Федерація попередила Польщу про начебто проникнення диверсійних груп, які загрожуватимуть об'єктам інфраструктури.