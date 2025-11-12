Отступаем из Покровска и на Запорожье: почему ситуация хуже, чем в 2022-м, — обозреватель (видео)

На Запорожском направлении существенно ухудшилась ситуация, поскольку Вооруженные силы Украины отступили из пяти сел, а власти объявили эвакуацию из населенных пунктов в 10 км от областного центра, отметил обозреватель. По его оценкам, события перекликаются с угрозами осени 2022 года.

Под Запорожьем речь идет пока о небольших разрушенных селах, но параллельно происходит наступление РФ на Покровск, куда Генштаб ВСУ бросил, похоже, все имеющиеся резервы, заявил военный обозреватель и ветеран АТО Евгений Дикий в эфире телеканала "Еспресо". По мнению обозревателя, проблема заключается в отсутствии личного состава, поскольку не набираются новые солдаты, а те, что есть, дезертируют. Проблемы напоминают ухудшение не первых месяца вторжения, а осени 2022 года, прозвучало в эфире.

Наступление РФ — комментарий Дикого см. с 8:16

Дикий ответил на вопрос журналиста, смогут ли россияне оккупировать Покровск до 15 ноября, как того хотел бы Кремль. Обозреватель отметил, что это вряд ли произойдет, поскольку Украина будет держать этот населенный пункт из-за важности логистики. Но для того, чтобы его "хоть как-то удерживать", перебросили резервы с других направлений, и теперь резервов не осталось. При этом появился прорыв на Харьковском направлении, а ВСУ оставили села в Запорожской области.

"Мы уже не имеем резервов в тылу, потому что тыл сорвал мобилизацию. Мы перебросили силы с других направлений на Покровск, как наиболее критически важный", — сказал он.

Обозреватель объяснил, что в Украине не выполняется план мобилизации, и это привело к "ужасной и неисправимой" ситуации. Новобранцев не успевают обучить, поскольку в них срочно нуждаются Силы обороны: чтобы исправить ситуацию, нужен "пакет мобилизационных законов". В ноябре 2025 года такие же проблемы, какие осенью 2022 года, считает Дикий.

"У нас ситуация на фронте чрезвычайно тяжелая. Весной 22-го было хуже, летом 22-го было хуже, но начиная с осени 22-го, это худшая ситуация, в которой мы сейчас находимся. Нам срочно нужно огромное пополнение рядов ВСУ", — подчеркнул гость студии.

Ветеран объяснил, что нехватка личного состава — это 90% проблем ВСУ. Чтобы решить эти проблемы, он напомнил о мобилизационных законах — о предельных сроках службы и криминализации уклонения от мобилизации.

"Это две кардинальных нормы, без которых все остальное не взлетает", — уверен Дикий.

Наступление РФ — детали

Фокус писал о наступлении РФ и о ситуации на Покровском и Запорожском направлениях. В частности, по оценкам австрийского полковника, Покровск контролируется россиянами на 90-95%, в ВСУ держат позиции в застройке в микрорайоне на севере "Цитадель". Между тем в сети появились кадры, на которых полсотни солдат противника заезжает в Покровск под прикрытием тумана: продвигались на мотоциклах и легковушках.

Кроме того, 11 ноября появилось заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который сообщил об отходе Сил обороны у Гуляйполя. Украинское командование объяснило, что речь идет об "обвале" и ухудшении ситуации на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Напоминаем, 12 ноября стало известно о прорыве ВС РФ на границе Харьковской области. Между тем появились комментарии украинских военных относительно продвижения россиян у Гуляйполя.