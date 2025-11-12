Відступаємо з Покровська та на Запоріжжі: чому ситуація гірша, ніж у 2022-у, — оглядач (відео)

На Запорізькому напрямку суттєво погіршилась ситуація, оскільки Збройні сили України відступили з п'ятьох сіл, а влада оголосила евакуацію з населених пунктів за 10 км від обласного центру, зауважив оглядач. За його оцінками, події перегукуються з загрозами осені 2022 року.

Під Запоріжжям ідеться поки про невеликі зруйновані села, але паралельно відбувається наступ РФ на Покровськ, куди Генштаб ЗСУ кинув, схоже, усі наявні резерви, заявив воєнний оглядач та ветеран АТО Євген Дикий в ефірі телеканалу "Еспресо". На думку оглядача, проблема полягає у відсутності особового складу, оскільки не набираються нові солдати, а ті що, дезертирують. Проблеми нагадують погіршення не перших місяці вторгнення, а осені 2022 року, пролунало в ефірі.

Наступ РФ - коментар Дикого див. з 8:16

Дикий відповів на питання журналіста, чи зможуть росіяни окупувати Покровськ до 15 листопада, як того хотів би Кремль. Оглядач зауважив, що це навряд чи станеться, оскільки Україна триматиме цей населений пункт через важливість логістики. Але для того, щоб його "хоч якось утримувати", перекинули резерви з інших напрямків, і тепер резервів не залишилось. При цьому з'явився прорив на Харківському напрямку, а ЗСУ залишили села у Запорізькій області.

"Ми вже не маємо резервів в тилу, тому що тил зірвав мобілізацію. Ми перекинули сили з інших напрямків на Покровськ, як найбільш критично важливий", — сказав він.

Оглядач пояснив, що в Україні не виконується план мобілізації, і це призвело до "жахливої та невиправної" ситуації. Новобранців не встигають навчити, оскільки їх термінового потребують Сили оборони: щоб виправити ситуацію, потрібний терміновий "пакет мобілізаційних законів". У листопада 2025 року такі ж проблеми, які восени 2022 року, вважає Дикий.

"У нас ситуація на фронті надзвичайно важка. Навесні 22-го було гірше, влітку 22-го було гірше, але починаючи з осені 22-го, це найгірша ситуація, в якій ми наразі перебуваємо. Нам терміново потрібне величезне поповнення лав ЗСУ", — наголосив гість студії.

Ветеран пояснив, що проблеми з нестачею особового складу — це 90% проблем ЗСУ. Щоб розв'язати ці проблеми, він нагадав про мобілізаційні закони — про граничні терміни служби та криміналізацію ухилення від мобілізації.

"Це дві кардинальних норми, без яких все решта не злітає", — впевнений Дикий.

Наступ РФ — деталі

Фокус писав про наступ РФ та про ситуацію на Покровському та Запорізькому напрямках. Зокрема, за оцінками австрійського полковника, Покровськ контролюється росіянами на 90-95%, у ЗСУ тримають позиції у забудові в мікрорайоні на півночі "Цитадель". Тим часом у мережі з'явились кадри, на яких пів сотні солдатів противника заїжджає у Покровськ під прикриттям туману: просувались на мотоциклах та легковиках.

Крім того, 11 листопада з'явилась заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який повідомив про відхід Сил оборони біля Гуляйполя. Українське командування пояснило, що ідеться про "обвал" та погіршення ситуації на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Нагадуємо, 12 листопада стало відомо про прорив ЗС РФ на кордоні Харківської області. Тим часом з'явились коментарі українських військових щодо просування росіян біля Гуляйполя.