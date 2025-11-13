Зеленский и Ермак посетили фронт: обсудили усиление обороны на Ореховском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком посетили пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг", которая сейчас ведет оборону на Ореховском направлении в Запорожской области.

Во время общения с военными Зеленский поблагодарил воинов за службу и отметил их наградами. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

Президент заслушал доклад командования по оперативной обстановке на Ореховском направлении. Также обсудил решения, необходимые для усиления обороны — отдельные виды оружия и техники, в частности легкобронированной, оснащение системами РЭБ.

Особое внимание уделили развитию беспилотных подразделений. Зеленский отметил работу бригады по применению наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых, и подчеркнул, что этот опыт нужно масштабировать на другие подразделения.

Ситуация на Ореховском направлении

По данным Генштаба, за прошедшие сутки оккупанты пять раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в сторону Приморского и Новоданиловки. Впрочем, благодаря действиям украинских военных, успеха враг не имел.

Ситуация на Ореховском направлении по состоянию на 13.11 Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

По данным аналитиков DeepState, за последние три месяца на Ореховском направлении враг имеет минимальное продвижение в сторону Орехова. Зато фиксируется продвижение оккупантов в сторону Запорожья — по состоянию на сейчас от территории, которую контролирует враг, до города Запорожье менее 25 км. В частности, оккупанты вплотную подошли к населенному пункту Степногорск, а также ведут наступательные действия в сторону Приморского.

ситуация в Запорожской области по состоянию на 13.11 на карте DeepState Фото: DeepState

Прорыв оккупантов на Гуляйпольском направлении

Куда хуже ситуация для украинских военных на Гуляйпольском направлении. 11 ноября появилась информация о том, что Силы обороны оставили пять населенных пунктов — Новое, Новоуспеновское, Новониколаевку, Охотничье и Успеновку. В тот же день, поздно вечером, украинские подразделения отошли и из Ровнополья.

В DeepState считают, что после занятия Ровнополья россияне могут попытаться продолжить продвигаться в направлении Варваровки, а также активнее применять беспилотники на этом направлении, чтобы обрезать логистику украинских подразделений в Гуляйполе.

Также украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" предупредил, что Запорожское направление требует особого внимания, потому что в противном случае все может "закончиться трагически".