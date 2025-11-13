Зеленський та Єрмак відвідали фронт: обговорили посилення оборони на Оріхівському напрямку

Президент України Володимир Зеленський разом з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком відвідали пункт управління 65-ї окремої механізованої бригади "Великий Луг", яка зараз веде оборону на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.

Під час спілкування з військовими Зеленський подякував воїнам за службу й відзначив їх нагородами. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram.

Президент заслухав доповідь командування щодо оперативної обстановки на Оріхівському напрямку. Також обговорив рішення, необхідні для посилення оборони — окремі види зброї та техніки, зокрема легкоброньованої, оснащення системами РЕБ.

Окрему увагу приділили розвитку безпілотних підрозділів. Зеленський відзначив роботу бригади щодо застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених, та наголосив, що цей досвід потрібно масштабувати на інші підрозділи.

Ситуація на Оріхівському напрямку

За даними Генштабу, впродовж минулої доби окупанти п’ять разів намагалися просунутись уперед на позиції наших військ у бік Приморського та Новоданилівки. Утім, завдяки діям українських військових, успіху ворог не мав.

Ситуація на Оріхівському напрямку станом на 13.11 Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

За даними аналітиків DeepState, за останні три місяці на Оріхівському напрямку ворог має мінімальне просування в бік Оріхова. Натомість фіксується просування окупантів у бік Запоріжжя – станом на зараз від території, яку контролює ворог, до міста Запоріжжя менше 25 км. Зокрема, окупанти впритул підійшли до населеного пункту Степногірськ, а також ведуть наступальні дії в бік Приморського.

ситуація в Запорізькій області станом на 13.11 на мапі DeepState Фото: DeepState

Прорив окупантів на Гуляйпільському напрямку

Куди гірша ситуація для українських військових на Гуляйпільському напрямку. 11 листопада з'явилася інформація про те, що Сили оборони залишили п'ять населених пунктів – Нове, Новоуспенівське, Новомиколаївку, Охотниче та Успенівку. Того ж дня, пізно ввечері, українські підрозділи відійшли і з Рівнопілля.

У DeepState вважають, що після зайняття Рівнопілля росіяни можуть спробувати продовжити просуватися в напрямку Варварівки, а також активніше застосовувати безпілотники на цьому напрямку, щоб обрізати логістику українських підрозділів у Гуляйполі.

Також український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман" попередив, що Запорізький напрямок потребує особливої уваги, бо в іншому випадку все може "закінчитися трагічно".