Тушил собственный дом: спасатель из Киева потерял жилье в результате атаки ВС РФ

В Киеве во время ночного обстрела российским БПЛА полностью разрушена квартира опытного спасателя Сергея Власенко, который более 15 лет работает в ГСЧС. Несмотря на личную потерю и страх за собственную семью, он сразу взялся за выполнение служебных обязанностей, спасая других жителей дома.

Как сообщает ГСЧС Украины, нападение произошло в ночное время, когда беспилотник попал в многоэтажку, где проживала семья Сергея. В квартире находились его мама, жена и двое детей — пятилетний сын и восьмимесячная дочь. К счастью, своевременное срабатывание сигнала тревоги позволило всем членам семьи эвакуироваться, избежав травм и опасности для жизни.

Спасатель Сергей Власенко потерял свой дом в результате атаки ВС РФ Фото: ГСЧС

Сергей Власенко — начальник пожарного караула с более чем 15-летним опытом. За это время он участвовал в многочисленных пожаротушениях и спасательных операциях в чрезвычайно сложных условиях, рискуя собственной жизнью, чтобы помочь другим. Этой ночью, оказавшись на месте происшествия и увидев, что его собственная квартира охвачена огнем, Сергей не остался в стороне. Он продолжил тушить пламя, разбирал обвалившиеся конструкции и проверял комнаты, чтобы удостовериться, что никто не остался заблокированным.

Потеряли жилье, но не остались без поддержки: спасатель и его семья уже получили ключи от служебного жилья. Этот шаг демонстрирует системную ответственность государства перед теми, кто ежедневно рискует жизнью ради спасения других.

"Такие истории напоминают, что спасатели — это не просто служба. Это люди, у которых есть дети, родители, дома. И даже когда их собственный дом становится жертвой войны, они все равно первыми идут помогать другим. Спасибо, Сергей. И всем, кто каждую громкую ночь рядом с людьми", — говорится в заметке.

Ночная атака ВС РФ на Киев 14 ноября — что известно

В ночь на 14 ноября Киев подвергся массированному обстрелу российскими ракетами и дронами: по меньшей мере один человек погиб, более двух десятков получили ранения. Враг применил крылатые ракеты "Калибр", сверхзвуковые "Кинжалы", баллистические "Искандеры-М" и ударные БпЛА, нанося удары по жилым и критически важным объектам в разных районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в многоэтажках и школах Подольского, Днепровского, Дарницкого, Деснянского, Соломенского, Святошинского, Голосеевского, Шевченковского и Оболонского районов.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в результате ночной массированной атаки погибли три человека, тела которых пока не могут достать из-под обломков. Повреждения получили 26 жителей столицы, среди них двое детей и беременная женщина; девять человек госпитализированы, другим оказали помощь на месте.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в ночь на 14 ноября российские оккупанты совершили массированную атаку дронами и ракетами по Украине, в результате которой погибли четыре человека и десятки получили ранения. Он также отметил необходимость усиления ПВО и усиления санкционного давления на Россию.

По состоянию на 12:08 стало известно, что количество жертв российского обстрела Киева 14 ноября возросло до пяти человек, а пострадавших — до 34 человек. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что медики оказывают помощь как на местах, так и в больницах.

Более того, в результате российской атаки в ночь на 14 ноября пострадал Институт отоларингологии им. А. С. Коломийченко НАМН Украины в Киеве. Около 90 пациентов перевели в уцелевшие корпуса, а два человека получили поверхностные ранения, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.