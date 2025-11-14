Гасив власний дім: рятувальник з Києва втратив житло внаслідок атаки ЗС РФ

У Києві під час нічного обстрілу російським БпЛА повністю зруйновано квартиру досвідченого рятувальника Сергія Власенка, який понад 15 років працює у ДСНС. Попри особисту втрату та страх за власну родину, він одразу взявся за виконання службових обов’язків, рятуючи інших мешканців будинку.

Як повідомляє ДСНС України, напад стався в нічний час, коли безпілотник влучив у багатоповерхівку, де проживала родина Сергія. У квартирі перебували його мама, дружина та двоє дітей – п’ятирічний син і восьмимісячна донька. На щастя, своєчасне спрацювання сигналу тривоги дозволило всім членам сім’ї евакуюватися, уникнувши травм і небезпеки для життя.

Рятувальник Сергій Власенко втратив свій дім внаслідок атаки ЗС РФ Фото: ДСНС

Сергій Власенко – начальник пожежного караулу з понад 15-річним досвідом. За цей час він брав участь у численних пожежогасіннях та рятувальних операціях у надзвичайно складних умовах, ризикуючи власним життям, щоб допомогти іншим. Цієї ночі, опинившись на місці події і побачивши, що його власна квартира охоплена вогнем, Сергій не залишився осторонь. Він продовжив гасити полум’я, розбирав обвалені конструкції та перевіряв кімнати, щоб упевнитися, що ніхто не залишився заблокованим.

Втратили житло, але не залишилися без підтримки: рятувальник і його родина вже отримали ключі від службового помешкання. Цей крок демонструє системну відповідальність держави перед тими, хто щодня ризикує життям заради порятунку інших.

"Такі історії нагадують, що рятувальники — це не просто служба. Це люди, у яких є діти, батьки, оселі. І навіть коли їхній власний дім стає жертвою війни, вони все одно першими йдуть допомагати іншим. Дякую, Сергію. І всім, хто кожної гучної ночі поруч із людьми", — йдеться в дописі.

Нічна атака ЗС РФ на Київ 14 листопада — що відомо

У ніч на 14 листопада Київ зазнав масованого обстрілу російськими ракетами та дронами: щонайменше одна людина загинула, понад два десятки отримали поранення. Ворог застосував крилаті ракети "Калібр", надзвукові "Кинджали", балістичні "Іскандери-М" та ударні БпЛА, завдаючи ударів по житлових і критично важливих об’єктах у різних районах столиці. Найбільші пошкодження зафіксовані у багатоповерхівках та школах Подільського, Дніпровського, Дарницького, Деснянського, Соломʼянського, Святошинського, Голосіївського, Шевченківського та Оболонського районів.

За словами мера Києва Віталія Кличка, внаслідок нічної масованої атаки загинули троє людей, тіла яких поки не можуть дістати з-під уламків. Пошкодження зазнали 26 мешканців столиці, серед них двоє дітей та вагітна жінка; дев’ять осіб госпіталізовано, іншим надали допомогу на місці.

Згодом президент України Володимир Зеленський зауважив, що в ніч на 14 листопада російські окупанти здійснили масовану атаку дронами та ракетами по Україні, внаслідок якої загинули четверо людей та десятки отримали поранення. Він також наголосив на необхідності посилення ППО та посилення санкційного тиску на Росію.

Станом на 12:08 стало відомо, що кількість жертв російського обстрілу Києва 14 листопада зросла до п’яти людей, а постраждалих — до 34 осіб. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що медики надають допомогу як на місцях, так і в лікарнях.

Ба більше, внаслідок російської атаки в ніч на 14 листопада постраждав Інститут отоларингології ім. О. С. Коломійченка НАМН України у Києві. Близько 90 пацієнтів перевели в уцілілі корпуси, а двоє людей отримали поверхневі поранення, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.